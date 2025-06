Le véhicule électrique peine à convaincre les consommateurs en France Le véhicule électrique peine à convaincre les consommateurs en France ×

Deloitte publie son étude mondiale « Global Automotive Consumer Study 2025 » sur les tendances de consommation automobile. Il s'agit de la 16ème édition, l'étude s'appuie sur une enquête menée auprès de plus de 30 000 consommateurs dans 30 pays.



L'industrie automobile mondiale subit un changement considérable à un rythme sans précédent.



Au centre de cette transformation se trouve le consommateur qui affiche un appétit particulièrement mesuré pour la voiture électrique à batterie (BEV).



En France, l'intention d'achat d'un véhicule électrique à batterie (BEV) est faible à 9 %.



A titre de comparaison, les intentions d'achat sont de:



- 44% pour les véhicules thermiques (essence/diesel)

- 21% pour les véhicules hybrides auto-rechargeables

- 11% pour les véhicules hybrides rechargeables.



Autant dire que les véhicules électriques à batterie (BEV) peinent à convaincre en France, au profit des véhicules thermiques et des véhicules hybrides auto-rechargeables.



L'étude confirme le prix comme un facteur limitant à l'essor du véhicule électrique en France, les consommateurs Français n'étant pas disposés à payer plus pour un véhicule électrique. Cet élément confirme l'impératif pour les constructeurs automobiles de proposer des véhicules électriques abordables.



Les Français sont hésitants face aux voitures électriques, principalement en raison des coûts élevés associés à l'achat du véhicule électrique et au remplacement de la batterie haute tension. Ce faible intérêt profite aux véhicules thermiques et aux véhicules hybrides auto-rechargeables qui sont plus abordables.



L'étude confirme le prix comme un facteur limitant à l'essor du véhicule électrique: 64% des Français déclarent ne pas vouloir payer plus pour leur véhicule électrique.



La plupart des consommateurs Français prévoient de dépenser moins de 30 000 euros pour leur prochain véhicule.



Les préoccupations concernant l'autonomie des batteries et l'accès aux stations de recharge expliquent également en partie ce désintérêt marqué du consommateur.



Pour les véhicules électriques à batterie (BEV), les consommateurs Français expriment principalement des inquiétudes concernant le prix, les coûts de remplacement de la batterie, l'autonomie et la durée de recharge.



La plus grande préoccupation concernant les véhicules électriques à batterie (BEV) - France



Coût/prix premium: 52%

Coût de remplacement de la batterie: 43%

Autonomie: 42%

Temps nécessaire pour recharger: 40%

Absence de chargeur à domicile: 29%

Performance par temps froid: 29%

Durabilité des batteries de la fabrication au recyclage: 28%

Coûts de recharge/fonctionnement continus: 28%

Manque d'infrastructures publiques de recharge électrique: 23%

Préoccupations liées à la sécurité des batteries: 20%

Nécessité accrue de planifier mes trajets: 20%

Absence de source d'énergie alternative (ex.: solaire) à domicile: 17%

Valeur de revente incertaine: 17%

Manque de connaissance ou de compréhension de la technologie des véhicules électriques à batterie (BEV): 15%

Possibilité de taxes/surtaxes associées aux véhicules électriques à batterie (BEV): 15%

Manque de choix concernant les marques/modèles: 11%



Plus de deux tiers des consommateurs automobiles (72%) s'attendent à ce qu'un véhicule électrique entièrement chargé ait une autonomie d'au moins 400 kilomètres et 52% d'au moins 500 kilomètres.



Le coût réduit du carburant (électrique) est le premier critère d'achat en 2025 pour 52% des consommateurs Français qui envisagent d'acheter un véhicule électrique à batterie (BEV), au-delà des considérations environnementales (44%). Suivent ensuite le coût réduit de l'entretien (37%) et les subventions à l'achat (28%).



La majorité des consommateurs Français envisagent de recharger leur véhicule électrique à batterie (BEV) principalement à domicile.



Pour près de la moitié des consommateurs en France, la vitesse de recharge s'impose comme le critère différenciation essentiel.



L'idée selon laquelle les temps de recharge des véhicules électriques à batterie (BEV) devraient être aussi rapides que ceux des véhicules thermiques semble exagérée. En effet, 99 % des consommateurs en France s'attendent à des temps de recharge supérieurs à 10 minutes.



Source: étude mondiale Deloitte « Global Automotive Consumer Study 2025 »



Méthodologie:



Période de l'enquête: Octobre à Décembre 2024.



Echantillon: L'enquête a interrogé un échantillon de 1.014 consommateurs en France.



L'étude a été réalisée d'octobre à décembre 2024 en utilisant une méthodologie de panel en ligne, où les consommateurs en âge de conduire ont été invités à remplir le questionnaire par e-mail.



Photo chargement-automatique-32472668 de Haberdoedas Photography sur Pexels

Eric Houguet, écrit le 13/06/2025