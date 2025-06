La Fiat 600 célèbre son 70ème anniversaire

Née en 1955, lacélèbre son 70ème anniversaire.La Fiat 600 est un morceau d'histoire et un symbole de l'ambition de l'Italie d'après-guerre de motoriser la nation.Présentée au Salon international de l' automobile de Genève le 9 mars 1955, la 600 est venue compléter puis dépasser la 500 « Topolino ».Conçue par Dante Giacosa, la 600 est unqui a contribué à faire de laen Italie unLa Fiat 600 repose sur une carrosserie deux portes avec des portes ouvrant face au vent.Pouvant accueillir quatre occupants, la petite Fiat est équipée d'un petit moteur implanté à l'arrière développant 21 ch pour une vitesse de pointe de 95 km/h.La Fiat 600 originelle a été fabriquée en Italie entre 1955 et 1969 et sous licence dans plusieurs pays d'Europe (Yougoslavie) et d'Amérique du Sud (Argentine et Colombie).