Le concept autonome InnerSpace Cadillac offre une vision de la mobilité future Cadillac

présente le concept autonomeau CES 2022.Le concept de luxe électrique pourCadillac offre une vision de laLe concept Cadillac est conçu pour déplacer des passagers dans un environnement luxueux et améliorer leur bien-être à bord avec des fonctionnalités avancées de véhicule connecté Des technologies telles que l'et l'apprentissage automatique parsont exploitées et complètent l'environnement luxe de Cadillac pour soutenir des expériences de bien-être uniques.Le concept InnerSpace offre une expérience entièrementqui permet à deux passagers de se concentrer sur leur voyage et non sur la conduite.L'entrée et les interfaces biométriques pilotées par l'IA, accessibles via un écran LED SMD immersif et panoramique, permettent aux passagers de choisir parmi les thèmes d'engagement en réalité augmentée, de divertissement et de bien-être pour leur trajet.Avec le système de gestion de batterie sans fil de la plate-forme Ultium, les modules de batterie sont répartis dans le véhicule, ce qui a permis aux concepteurs d'optimiser l'habitacle pour plus d' espace Cette conception permet un plancher à profil bas, offrant une, semblable à celle d'une voiture de sport.À l'extérieur, l'InnerSpace présente deet une partie des côtés de la carrosserie pour une vue sur l'extérieur presque sans entrave.Le toit s'ouvre avec les portes pour une entrée et une sortie plus confortables.Lesvers l'extérieur lorsque les portes sont ouvertes.Développés par Goodyear pour les véhicules électrifiés, les pneus sont dotés de la technologie SoundComfort conçue pour aider à atténuer la résonance des ondes sonores dans le pneu pour une conduite silencieuse.L'huile de soja et la silice à base de balle de riz remplacent l'huile à base de pétrole comme ingrédient clé dans la fabrication des pneus.La technologie SightLine d'intelligence des pneus de Goodyear transmet des informations importantes sur la pression, la température, la charge et d'autres facteurs de performance.