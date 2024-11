Le concept à pile à hydrogène Hyundai Initium inaugure un nouveau langage stylistique

dévoile le concept de(FCEV)Fruit des 27 années d'expérience de Hyundai dans le développement de la technologie hydrogène, le concept affirme l'engagement de la marque coréenne àLe concept-car de SUV électrique à pile à hydrogène inaugure également lede la marque HTWO baptisé "Art of Steel" (l'art de l'acier), HTWO étant la marque commerciale dédiée à la chaîne de valeur de l'hydrogène de Hyundai.Le design du concept Initium intègre le logo de HTWO, incarnant la vision d'avenir de Hyundai axée sur l'hydrogène. Le motif original en forme de 'plus', qui caractérise la signature lumineuse du concept, s'accorde avec le profil du bouclier.Le concept de SUV Hyundai se distingue par une, comme en témoignent ses lignes et la solidité de sa structure de caisse. Le concept hérite de jantes de 21 pouces et d'une galerie de toit destinée à la vie en plein air.Hyundai a équipé son concept électrique à pile à hydrogène deafin de maximiser son autonomie.Hyundai a également doté le concept Initium de jantes profilées chaussées de pneus à faible résistance au roulement pour réduire la traînée aérodynamique, permettant ainsi au véhicule d'offrir uneentre chaque ravitaillement d'hydrogène.En continuant de perfectionner la technologie de pile à combustible présente sur le Hyundai Nexo, Hyundai est parvenu à augmenter la puissance de la pile et à améliorer la capacité de la batterie.En termes de performances , le moteur électrique du concept Initium développe une puissance deA l'instar des véhicules électriques , le concept à hydrogène Initium intègre undédié pour trouver une infrastructure de ravitaillement. Cette fonction permet aux conducteurs de véhicules à hydrogène de définir un itinéraire optimal avec une grande facilité, et de trouver des stations de ravitaillement sur leur parcours. Ils peuvent également vérifier l'accessibilité de la station de ravitaillement identifiée et son bon état de fonctionnement.La pile à hydrogène du concept Initium fournit de l'électricité sans émettre de rejet polluant. L'électricité peut être utilisée pour alimenter et recharger toutes sortes d'appareils par le biais de la fonction de recharge inversée (V2L) du véhicule. Le port extérieur est conçu pour être directement raccordé sur une prise domestique de 220 V.Afin d'offrir à ses occupants une sécurité exemplaire en cas de choc, le véhicule est renforcé par une ossature multiple à l'avant, et une structure spécifique au niveau des flancs. Il bénéficie également de neuf airbags afin d'assurer une sécurité anticollision.« L'engagement clair et indéfectible de Hyundai en faveur de l'hydrogène depuis 27 ans tient au fait que nous sommes convaincus de son potentiel en tant que source d'énergie propre, accessible et donc équitable pour tous, déclare Jaehoon Chang, Président et CEO de Hyundai Motor Company. Nous sommes déterminés à ouvrir la voie à un avenir où l'hydrogène sera utilisé par tout un chacun, dans tous les aspects de la vie et en tout lieu. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette formidable aventure. »Le concept-car préfigure le prochain véhicule électrique à pile à hydrogène (FCEV) deque Hyundai prévoit de dévoiler au premier semestre 2025. La version de série devrait être lancée au premier semestre 2025.