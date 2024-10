Le Citroën C5 Aircross Concept affiche un design musclé plein de caractère

présente en Première Mondiale leau Mondial de l'Automobile 2024 à Paris.Le C5 Aircross Concept abandonne l'univers doux et rond de son prédécesseur pour adopter un design deLe concept Citroën C5 Aircross affiche unLe futur SUV du segment C Citroën mêle la simplicité deet l'énergie deLa face avant,, exprime de la force et de la fluidité.La silhouette repose sur des voies élargies avec desUn léger embouti sur les portes avant aide graphiquement à préserver l'équilibre général.Ses volumes sont pleins et généreux, ses surfaces fluides. Sa hauteur est contenue et leA l'avant, las'appuie sur des segments fins formant un regard perçant.A l'arrière, leimplanté sur le hayon est rehaussé. La signature lumineuse à trois points intègrede l'embouti du côté de caisse qui semblent flotter sur le flanc du véhicule. Ce bloc est appelé Citroën light Wing. Outre sa position originale, il participe à la gestion aérodynamique en guidant le flux d'air dans cette zone du véhicule.Sous une architecture du SUV peu favorable à l'aérodynamisme, le Citroën C5 Aircross Concept multiplie les astuces de style pour renforcer sonA l'avant le nez de capot est abaissé alors qu'à l'arrière le pavillon est fuyant, le volet très vertical, la cabine cintrée, les custodes dotées d'appendices aéro et les feux arrière Citroën light Wing taillés et affleurant pour guider le flux.La face avant est fluide, sans aspérité, et le nez de capot un peu plus bas et plongeant pour faciliter la pénétration dans l'air.La synthèse arrière est travaillée pour améliorer la performance aérodynamique. Le pavillon de toit est fuyant, la cabine cintrée dans sa partie haute. Au niveau de la custode on note des appendices aérodynamiques. La présence de ces éléments striés biton sur le panneau de custode permet de guider le flux d'air.Le volume bombé à l'approche du bouclier arrière est dessiné de telle sorte que selon la vitesse, le flux qui rejoint les tourbillons inverse en partie la trainée et crée de la poussée.Le pavillon est creusé dans l'optique d'une meilleure efficience aérodynamique.Des flaps et entrées d'air sont intégrés à différents endroits du véhicule pour renforcer sa performance aérodynamique.Le résultat est un gain estimé d'autonomie en électrique de 30km sur autoroute par rapport à la silhouette actuelle de C5 AircrossD'une longueur deet d'une hauteur contenue de 1,66 mètre, le concept Citroën C5 Aircross présente des proportions inédites et suggère de l'espace à bord.Le C5 Aircross Concept repose sur lacapable d'intégrer des chaînes de traction thermique, hybride , hybride rechargeable et électrique.Le C5 Aircross Concept préfigure le futur SUV du segment C Citroën attendue à l'horizon