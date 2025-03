Le show car électrique Volkswagen ID. Every1 donne un aperçu d'un modèle d'entrée de gamme

présente leLe concept électrique Volkswagen donne unThomas Schäfer explique : « L'ID. Every1 est le dernier élément qui nous manquait pour offrir la gamme de modèles la plus vaste sur le segment à fort volume. Nous proposons alors à chaque client la voiture et la propulsion adaptées à ses besoins, y compris une mobilité d'entrée de gamme 100 % électrique à un prix abordable », explique Thomas Schäfer. « Notre ambition : devenir d'ici 2030 le leader technologique mondial des constructeurs à fort volume. Et ce, en tant que marque qui s'adresse à tous, comme on peut l'attendre de Volkswagen. »« Pour ce futur modèle, nous parlons de Customer Defined Vehicles. L'ID. Every1 montre que nous plaçons plus que jamais nos clients, leurs souhaits, leurs intérêts et leurs préférences au cœur du développement de nos véhicules », déclare Kai Grünitz, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge du Développement technique.La version de série de l'ID. Every1 sera le premier modèle de l'ensemble du groupe Volkswagen à utiliser une. La future petite voiture électrique Volkswagen pourra bénéficier de nouvelles fonctions tout au long de son cycle de vie si ses conducteurs le souhaitent.Le langage stylistique Volkswagen reprend des éléments typiques dans l'Every1. Andreas Mindt, directeur du design explique: « Notre ambition était de créer quelque chose d'audacieux et pourtant accessible. L'ID. Every1 affiche une allure pleine d' assurance , tout en restant sympathique – grâce à des détails tels que les projecteurs avant dynamiques et un arrière « souriant ». Ces éléments stylistiques en font bien plus qu'une simple voiture : ils lui confèrent un caractère et une identité auxquels les gens peuvent s'attacher. »L'Every1 repose sur laGrâce à sa traction avant électrique, la plateforme MEB offre une exploitation optimisé de l' espace et une efficacité maximale. Le concept car , qui atteint une, est tracté par un moteur électrique développantL'autonomie est deAvec une longueur de, l'ID. Every1 est positionnée entre l'ancienne up ! (3 600 mm) et la Polo (4 074 mm).À l'intérieur, elle peut accueillir quatre personnes et offrir un volume de coffre de 305 litres.Le modèle de série est annoncée en 2027 avec unLe véhicule électrique Volkswagen sera fabriqué en Europe pour l'Europe.