Le Kia Concept EV2 préfigure un SUV électrique du segment B.

présente lelors du Kia EV Day organisé à Tarragone, en Espagne.Le Kia Concept EV2Le concept de SUV Kia se singularise par des, unpar rapport au gabarit et desLedu Concept EV2 est rehaussé par des feux de jour verticaux et la technologie d'éclairage Star Map de Kia. La face avant high-tech est flanquée de feux de jour verticaux qui lui confèrent une impression de modernité. La technologie d'éclairage Star Map se distingue par des feux au style ouvert, dépourvus d'optiques.Le design compact se caractérise par uneet de robustes boucliers qui confèrent au Concept EV2 un look racé. Malgré son gabarit compact, le Concept EV2 affiche un profil tout en hauteur. Les boucliers et les éléments graphiques des bas de caisse confèrent au véhicule une apparence robuste.De profil, le Concept EV2 affiche unesoulignée des ailes puissantes, ainsi que par des contours de vitre et des passages de roue de forme géométrique.Lase montre en harmonie avec les lignes tendues et robustes de la face arrière.Malgré des dimensions compactes , le Concept EV2 bénéficie d'un vaste espace intérieur grâce à des. Les assises des sièges arrière peuvent être relevées, permettant de reculer au maximum les sièges avant.A l'intérieur, le Concept EV2 intègre deset des sangles conçues pour maintenir vos effets personnels en place quelle que soit leur taille, une technologie de projection de messages sur les vitres et des haut-parleurs triangulaires amovibles et portables pour une expérience audio personnalisable. La technologie de projection de messages de Kia permet d'afficher des messages sur les vitres du véhicule pour communiquer avec les piétons et les autres usagers de la route.L'éclairage à LED implanté en diagonale sur les portes avant du Concept EV2 accentue le contraste entre les espaces avant et arrière. L'éclairage à motif triangulaire et les animations à LED de la planche de bord rehaussent l'ambiance intérieure.La surface métallique de forme triangulaire qui longe la partie inférieure de la planche de bord intègre un socle de recharge par induction et une prise à triple fonction.L'intérieur fait largement appel à des matériaux durables.Le SUV du segment B de Kia intègre la technologie de recharge bi-directionnelle V2L (Vehicle-to-Load) et des mises à jour à distance (OTA).La version de série du Kia EV2 devrait être lancé en Europe et dans d'autres régions en 2026.