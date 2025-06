Le concept électrique Opel Frontera Gravel revendique un tempérament aventurier

dévoile un concept car électrique taillé pour l'aventure : leLe concept Opel Frontera Gravel est une version plus aventurière du SUV familial Frontera.Plus affirmé et plus robuste, le Frontera Gravel conçu pour s'épanouir au-delà de l'asphalte.Imaginé par Opel à Rüsselsheim, le concept a été développé en collaboration avec les préparateurs spécialisés BlackFish et XS spécialistes du tuning et du sport auto Le Frontera Gravel repose sur la version électrique du Frontera dotée d'un centre de gravité bas et d'un couple élevé. Pour relever les défis que constituent les surfaces de gravier et de pierre, le Frontera Gravel est équipé de jantes spécifiques CWE de 7 x 16 pouces signées Borbet.A l'extérieur, le toit et le capot en noir mat contrastent avec le motif « Desert Stone ». Des touches orange sur les coques de rétroviseurs, les pare-chocs avant et arrière, le becquet arrière et l'Opel Blitz intégré au Vizor noir accentuent encore le style affirmé.Le look baroudeur est renforcé par le crochet orange du treuil avant, des caissons de rangement latéraux à l'arrière, ainsi qu'une galerie de toit en treillis, conçue pour maximiser la capacité de rangement d' équipements . Des projecteurs additionnels fixés au porte-bagages Thule Canyon XT ainsi que sur le capot assurent une visibilité optimale lors de trajets nocturnes sur des terrains difficiles.L'esprit aventurier du Frontera Gravel se poursuit à bord. Les experts de XS ont misé sur des contrastes forts. Les sièges sont habillés de microfibre, réhaussés de touches orange vives, tandis que le ciel de toit se pare d'un noir profond.Rebecca Reinermann, Vice-Présidente Marketing d'Opel et Vauxhall, explique: « Le nouvel Opel Frontera ne passe déjà pas inaperçu : robuste, pratique, idéal pour les familles et les aventures quotidiennes. Mais avec le Frontera Gravel, nous avons repoussé les limites, en imaginant une version encore plus audacieuse, pionnière et baroudeuse. Ce concept est là pour faire vibrer notre communauté et tester l'envie d'un Frontera plus extrême à l'avenir. Il incarne la liberté, l'aventure, l'adrénaline et le dépassement de soi. ».Le concept a fait sa première apparition publique au XS Carnight Wörthersee en Autriche le 30 mai dans l'Opel Hall du parc des expositions de Klagenfurt.