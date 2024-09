Le show-car R17 electric réinterprète le coupé sportif Renault 17 né en 1971

continue deau travers duLe show-car R17 electric donne unené en 1971.Présenté en 1971, la Renault 17 était unLe(proposé en coupé quatre places ou en découvrable) se distinguait par son allure. Traction avant, moteur longitudinal, puis arrivée de l'injection, sécurité active et passive, la Renault 17 affichait des lignes angulaires et un intérieur travaillé.Coupé deux portes avec hayon, la Renault 17 arborait un design au caractère sportif accentué par quatre phares ronds, des portes sans encadrement de vitres, une absence de montant central, des vitres latérales arrière entièrement escamotables et une glace de custode agrémentée de jalousies.Plus de 92 000 exemplaires ont été produits entre 1971 et 1979.Le R17 restomod est le résultat d'une collaboration entre le designer Ora Ïto et les équipes Design de Renault.Le show-car rétrofuturiste R17 electric intègre des éléments de restomod, combinant la voiture d'origine avec des technologies et des matériaux contemporains.Conçu sur la structure monocoque du véhicule d'origine, le show-car R17 electric restomod x Ora Ïto conserve la cabine, les portes, fenêtres, vitrages et joints ainsi que les surfaces d'appuis techniques.La voiture a été élargie de 17 cm pour une meilleure tenue de route. Les ailes et les roues extériorisées donnent à la voiture un look spectaculaire.Le R17 electric restomod x Ora Ïto se veut moderne avec des phares en quatre modules rectangulaires à coins arrondis et des feux arrière simplifiés en un seul bandeau traversant.Le show-car intègre une motorisation électrique de 270 chevaux, implantée à l'arrière du véhicule.La carrosserie en carbone lui confère un poids contenu d'1,4 tonne.Le R17 electric restomod x Ora Ïto est une pièce unique qui ne préfigure pas de futur véhicule de série.Ora Ïto, Designer explique: « Revisiter un véhicule emblématique comme la Renault 17, en exprimant ma vision pour en faire une sculpture qui me ressemble, a été un défi particulièrement excitant, partagé avec Renault. »Ora Ïto ajoute: « Avec Sandeep (Bhambra) et Gilles (Vidal), nous avons travaillé ensemble sur un thème rétrofuturiste, presque cinématographique. J'ai voulu draper Renault 17 d'une seconde peau pour la magnifier et la ramener dans notre époque avec ma propre grammaire : de la fluidité, du dynamisme, de la rationalité et ma signature : la simplexité. J'ai voulu simplifier des éléments complexes. »Arnaud Belloni, Chief Marketing Officer Renault Group and Brand indique:« R17 restomod, réinterprétée par Ora Ïto, incarne parfaitement notre vision d'unir héritage et innovation. Véritable icône des années 70, R17 s'est imposée comme une figure de la pop culture par son design avant-gardiste et son caractère audacieux. Ce projet célèbre le design iconique de Renault tout en intégrant des éléments contemporains, offrant une expérience qui transcende les générations. Chez Renault, nous sommes fiers de collaborer avec des talents audacieux comme Ora Ïto pour réinventer nos modèles emblématiques tout en restant fidèles à l'esprit de la marque. »Le prototype R17 electric restomod x Ora Ïto sera exposé sur le stand Renault du Mondial de l'Auto de Paris du 14 au 20 octobre.