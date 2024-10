Le demo car Renault Emblème a été conçu dans une démarche de décarbonation maximisée

Leincarne la vision de Renault pour répondre au challenge de laafin deConçu par Ampere, le Renault Emblème est dans la continuité, en allant plus loin, de la démarche initiée par la marque de Billancourt avec le concept Scénic Vision H2-Tech de 2022.Le véhicule familial Renault Emblème a été réalisé dans une démarche de décarbonation maximisée sur l'intégralité de son cycle de vie. Il vise à, depuis sa conception jusqu'à sa fin de vie. Le net zéro carbone est atteint grâce à prioritairement une réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre (avec de l'hydrogène bas carbone et de l'électricité renouvelable) puis un recours à des actions de compensation.L'analyse du cycle de vie ou ACV est un outil scientifique qui permet l'évaluation quantitative des impacts environnementaux d'un véhicule tout au long de sa vie (du berceau à la tombe), de l'extraction des matières premières, à la production des composants, en passant par l'assemblage, le transport, l'utilisation du véhicule, son entretien et son recyclage. Il s'agit d'un outil multicritères normalisé au niveau international. Il permet notamment de calculer le potentiel de réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre mesurées en CO2 équivalent (CO2e) par véhicule vendu. Ampere a choisi comme base de calcul les consommations réelles de ses véhicules sur 200 000 km.Le résultat de l'analyse du cycle de vie d'une. Ce chiffre est presque deux fois moins élevé que celui d'un modèle équivalent carburant à l'énergie fossile ().Le Renault Emblème revendiquesur l'intégralité de son cycle de vie (« from cradle to grave » ou « du berceau à la tombe »).Pour cela, une multitude de combinaisons ont été explorées : matières recyclées à faible empreinte carbone, matières d'origine naturelle, production avec de l'énergie renouvelable, généralisation de la seconde vie et de la circularité, etc.LeRenault Emblème affiche un design pensé pouretLe Renault Emblème est dépourvu de rétroviseur, remplacés par deux caméras intégrées dans les arches de roues, les essuie-glaces avant sont cachés sous le capot, et des poignées de porte sensitives (« e-latch ») creusées dans la carrosserie. Deux ailettes sur le capot et deux ouïes d'air sur le bouclier canalisent les flux d'air, vers le pare brise et derrière les roues. Les roues sont dotées de jantes pleines conduisant l'air tout le long du véhicule. Le fond plat est agrémenté d'un diffuseur actif, basculant vers le bas et l'arrière pour équilibrer les flux d'air et minimiser la traînée aérodynamique. Le Renault Emblème affiche un Cx de 0,25.Long de, le demo car de Renault Emblème marque la volonté de la marque Renault de se développer sur les segments C et supérieurs.Le design du Renault Emblème mêle deset desLe style « shooting brake » (break de chasse) du Renault Emblème estLa ligne combine les caractéristiques d'un(2,90 mètres) à celles d'un(1,52 mètre) et uneLa longueur de 4,80 mètres permet des voyages en famille avec passagers et bagages.La masse d'un véhicule, en partie liée à sa taille, impacte les émissions à de nombreux niveaux : l'extraction des matières, la production, le transport, le poids du véhicule en mouvement influant sa consommation d'énergie et le recyclage. Les designers et les ingénieurs Renault ont chassé le moindre kilogramme superflu visantLa motorisation électrique du demo car Renault Emblème est alimentée par unqui favorise la décarbonation sans nuire à la polyvalence. Il combine unepour le quotidien et unepour les longs trajets.L'architecture propulsion adaptée sur la base de la plateforme AmpR Medium accueille les différents éléments du groupe motopropulseur (moteur électrique, batterie, pile à combustible et réservoir à hydrogène) en conservant un centre de gravité bas et une répartition des masses favorisant la performance.Le moteur électrique à rotor bobiné (dépourvu de terres rares) deest alimenté par une petite batterie NMC de 40 kWh. Moins lourde, moins chère, moins encombrante et plus vertueuse que celle d'un véhicule électrique familial grande autonomie, elle répond au besoin d'autonomie des trajets du quotidien avec une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres.La pile à combustible PEMFC 30 kW alimentée en hydrogène via un réservoir d'une contenance de 2,8 kilos apporte l'énergie répondant au besoin du véhicule pour les longs trajets, avec un rendement maximal proche de 60%.Le véhicule peut effectuer un trajet: sans recharge électrique, avec simplement deux pleins d'hydrogène de moins de cinq minutes chacun, fournissant 350 kilomètres d'autonomie. Sur un voyage type entre Paris et Marseille, 75 % de l'électricité consommée par le véhicule est produite par la pile à combustible, sans autre rejet que de l'eau.Le démo car Emblème sera dévoilé au public lors du Mondial de l'Auto 2024 à Paris par Ampere.