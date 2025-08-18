Le Lexus Sport Concept incarne une vision d'une nouvelle génération de voitures de sport

Lexus
lève le voile sur le Lexus Sport Concept
à l'occasion
du “The Quail, A Motorsport Gathering” au Quail Lodge and Golf
Club à Carmel en Californie (Etats-Unis).
Le concept de voiture
de sport affiche une esthétique audacieuse
tournée vers l'avenir.
Le concept annonce l'évolution du design de la marque Lexus.
Le concept-car
se distingue par sa silhouette large
et son profil bas
fusionnant des lignes dynamiques et émotionnelles
.
Le Lexus Sport Concept incarne la vision
d'une nouvelle génération de voitures
de sport de la marque japonaise.