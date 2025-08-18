Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
Le Lexus Sport Concept incarne une vision d'une nouvelle génération de voitures de sport Le Lexus Sport Concept incarne une vision d'une nouvelle génération de voitures de sport Le Lexus Sport Concept incarne une vision d'une nouvelle génération de voitures de sport

Le Lexus Sport Concept incarne une vision d'une nouvelle génération de voitures de sport

3 photos
Le Lexus Sport Concept incarne une vision d'une nouvelle génération de voitures de sport

Le Lexus Sport Concept incarne une vision d'une nouvelle génération de voitures de sport

Lexus lève le voile sur le Lexus Sport Concept à l'occasion du “The Quail, A Motorsport Gathering” au Quail Lodge and Golf Club à Carmel en Californie (Etats-Unis).

Le concept de voiture de sport affiche une esthétique audacieuse tournée vers l'avenir.

Le concept annonce l'évolution du design de la marque Lexus.

Le concept-car se distingue par sa silhouette large et son profil bas fusionnant des lignes dynamiques et émotionnelles.

Le Lexus Sport Concept incarne la vision d'une nouvelle génération de voitures de sport de la marque japonaise.

Eric Houguet, écrit le 18/08/2025

Sur le même thème

Rechercher sur le site

SONDAGE > VOIR LES RÉSULTATS

Utilisez-vous votre voiture pendant les vacances?

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : concept cars - Retrouvez le dernier concept-car Opel