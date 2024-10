Le prototype électrique LSR-05 présente un certain nombre de technologies THK

L'entreprise technologique japonaise et fournisseur des principaux constructeurs automobiles mondiaux, présente le, la LSR-05, lors du salon automobile international de Paris (Mondial Auto Paris 2024).Le prototype a été présenté pour la première fois au Japan Mobility Show 2023 à Tokyo.Le prototypea été créé en partenariat avec Shiro Nakamura et SN Design Platform.Le prototype LSR-05 prend la forme d'unavec un design extérieur dynamique mesurant, 1965 mm de large et 1530 mm de haut.Le LSR-05 constitue. Ceux-ci incluent des sièges utilisant le système coulissant Stealth Seat , des moteurs dans les roues avec système de direction à quatre roues, une suspension active et un système de recharge sans contact.Le LSR-05 est basé sur une plate-forme intégrant deux des moteurs électriques de roue à flux variable d'origine THK de 93 kW (800 V) à l'arrière, complétés par un moteur électrique de 220 kW (800 V) à l'avant, formant un système de direction à quatre roues.La cabine est équipée d'un système de réglage caché du siège qui assure un plancher plat et crée un intérieur confortable.Fondée en 1971 à Tokyo, THK s'est d'abord fait connaître pour sa technologie de mouvement linéaire et s'est ensuite développée pour fournir l'industrie des machines-outils et les constructeurs automobiles du monde entier à travers trente-sept usines. THK a une usine de fabrication à Ensisheim, en France.Des guides linéaires sont fixés à l'intérieur du siège et au bas de la base du siège. Grâce à un actionneur spécial, une course importante peut être obtenue même dans un espace d'installation compact.Ce moteur de moyeu de roue augmente la fiabilité car il entraîne les roues gauche et droite indépendamment. Des rotations à couple élevé et à grande vitesse sont possibles grâce à un système de flux magnétique variable qui utilise une vis à billes/cannelure très rigide. De plus, l'installation du guide THK R dans la direction des roues arrière permet une direction intégrale, qui présente un grand angle de braquage et contribue à une ligne de conduite idéale.Ce système permet le réglage de la hauteur du véhicule et le contrôle de la stabilité en fonction de la rugosité de la route en actionnant une vis à billes/cannelure. Il abaisse la hauteur du véhicule lors de la conduite à grande vitesse pour réduire la résistance de l'air, et améliore l'efficacité de l'alimentation électrique lors de l'utilisation du chargement au sol sans contact. Il peut également augmenter la hauteur du véhicule en tout-terrain ou lors de la conduite sur des surfaces inégales.THK propose une technologie d'isolation sismique avec une gamme d'amortisseurs rotatifs utilisant des vis à billes et un élément visqueux qui absorbe et amortit les chocs. En combinant cette technologie de produit avec un fluide magnétorhéologique, les performances d'amortissement de la suspension peuvent être contrôlées électroniquement pour absorber les vibrations, et elles peuvent être utilisées conjointement avec le contrôle de hauteur du véhicule ALCS.Grâce à la méthode DWPT (transfert dynamique de puissance sans fil), un émetteur de puissance est intégré dans le sol et un récepteur de puissance est installé dans le véhicule. L'abaissement de la hauteur du véhicule avec l'ALCS augmente l'efficacité de la charge, de sorte que les récepteurs d'énergie devraient être plus petits et plus légers. Grâce à cette méthode, les distances de conduite peuvent être augmentées même avec des temps de charge raccourcis et moins de batteries dans les véhicules.Le système contrôle quatre freins indépendamment grâce à un bi-câblage (commande électrique). Il contribue à une réduction significative du poids et à une taille compacte grâce à l'utilisation d'une vis à billes THK très rigide à l'intérieur de l'actionneur.