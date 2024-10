Le concept Alpine A390 bêta préfigure le futur sport fastback électrique Alpine

lève le voile sur leLe concept de sport fastback Alpine électrique préfigure le deuxièmede la marque de voitures de sport à la française implantée à Dieppe.La lettre grecque bêta désigne l'étape intermédiaire de développement avant le lancement officiel de la voiture de série.Le 3 fait référence à la taille du véhicule.Le 90 fait référence aux véhicules à usage polyvalent et quotidien de la marque.Le modèle de série dérivé du concept A390_β est pensé pour un usage au quotidien, et capable de se métamorphoser en bête de course.Le concept A390_β donne un avant-goût d'un, une A110 pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes à son bord.La version de série de l'A390 sera fabriquée à partir dedans la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé.Les trois moteurs électriques proviendront de la Megafactory de Cléon.Les batteries seront assemblées à Douai.La face avant du show-car A390_β capte l'attention avec un bandeau de lumière minimaliste.La silhouette du concept A390_β est fluide.La cabine prend un aspect de bulle monolithique.Le show-car Alpine A390_β se démarque par sa signature lumineuse. Sous le bandeau lumineux, à l'avant comme à l'arrière, une nuée de triangles illuminés appelée « Cosmic Dust » évoque l'image d'une comète transperçant l'atmosphère. Les fines barres lumineuses à l'avant et à l'arrière semblent fendre l'air comme une lame.L'A390_β se dote d'éléments aérodynamiques visibles. À l'avant, un « flying bridge » (ou « pont volant ») favorise l'écoulement de l'air sur la partie supérieure du véhicule. La calandre micro-perforée guide l'air alors que les écopes latérales créent un rideau d'air pour accélérer le flux naturel.L'arrière est l'interprétation du « Light Follows Function » : la lumière souligne les éléments aérodynamiques du show-car. La dérive centrale est synonyme de fluidité et de stabilité.A l'arrière, le bandeau de feux lumineux se déploie ou se rétracte de 80 mm. L'A390_β passe ainsi d'un design dit « short-tail » à celui d'un « long-tail ». Cette capacité à s'allonger a pour effet de réduire le coefficient de trainée aérodynamique et donc d'améliorer l'autonomie du véhicule.D'une dimension de 22 pouces à l'avant et de 23 pouces à l'arrière, les jantes sont agrémentées d'un cabochon au centre de la roue illuminé par un halo bleuté. L'effet de transparence du flasque central qui ressemble à une fine couche de glace, met en valeur la fonction d'Active Torque Vectoring en arrière-plan.Le show-car A390_β prend la forme d'un véhicule appelé sport fastback, alliant fluidité et sportivité avec habitabilité. La forme suit la fonction et les éléments techniques et aérodynamiques sont délibérément sportifs.La silhouette à lunette arrière plongeante contribue aux performances aérodynamiques du véhicule.Le design extérieur du show-car est fidèle à 85 % à celui du modèle de série.L'intérieur du show-car est conceptuel avec une ouverture antagoniste des portes latérales , l'absence de pied milieu, un volant directement inspiré de la Formule 1 et des boutons dérivés de la F1.Le volant propose deux géométries, permettant de passer alternativement du monde de la conduite au quotidien à celui de la sportivité extrême.Le bouton OV ou « overtake » permet d'obtenir, d'une légère pression, toute la puissance moteur de manière instantanée.Des boutons permettent de modifier la suspension hydraulique, de doser le freinage régénératif et d'adapter les modes multimédias.Les boutons de transmission « P-R-N-D », implantés sur la console centrale, revêtent un aspect minéral.Le siège conducteur de l'A390_ offre deux positions de conduite pour deux types d'usage : la polyvalence du quotidien et la haute sportivité alliée au confort.La commande d'assise du pilote, placée juste à sa droite et au centre du cockpit, lance le changement de position du siège conducteur en mode « F1 » .Conçu pour être électrique, le sport fastback d'Alpine sera basé sur une version remaniée de la plateforme AmpR Medium d'Ampere, dédiée à la motorisation électrique.Les batteries sont placées sous l'habitacle pour garantir un centre de gravité aussi bas que possible, et améliorer la tenue de route.L'espace à bord est optimisé par un plancher plat qui offre une sensation d'espace plus importante aux passagers.Le sport fastback sera équipé de trois moteurs électriques: un à l'avant et deux à l'arrière.Le modèle de série dérivé du show-car A390_β disposera d'un système AWD (quatre roues motrices) non-permanent. La motricité aux essieux sera gérée par une logique de gestion du couple développée par les ingénieurs d'Alpine : l'Active Torque Vectoring.La technologie permet, en contrôlant la répartition du couple entre les essieux avant et arrière, et indépendamment à la roue arrière gauche et à la roue arrière droite, d'optimiser les performances longitudinales du véhicule et le dynamisme en virage.