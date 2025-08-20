Le concept-car de sportive électrique Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo développe 800 chevaux

Opel
dévoile le concept-car Corsa GSE Vision Gran Turismo
. Le modèle unique haute performance GSE fera sa première apparition publique lors de l'IAA Mobility 2025 à Munich (8-14 septembre).
Avec 800 chevaux
(588 kW), 800 Nm de couple
et une vitesse de pointe de 320 km/h sur circuit
, la Corsa GSE Vision Gran Turismo traduit la vision d'Opel pour une citadine
électrique sportive aux performances
de premier plan.
Le concept-car présenté physiquement sera simultanément disponible dans le jeu vidéo Gran Turismo.
La sportive Corsa GSE Vision Gran Turismo ouvre la voie aux futures sportives électriques de Rüsselsheim.Performances
Les deux moteurs électriques de 476 chevaux
(350 kW) chacun sont placés sur les essieux avant et arrière pour offrir une puissance totale de 800 chevaux (588 kW).
La transmission intégrale permanente
optimise l'adhérence et la stabilité. Associée à un rapport unique, la Corsa GSE Vision Gran Turismo passe de 0 à 100 km/h en 2,0 secondes
et atteint une vitesse de pointe de 320 km/h
sur circuit. Une fonction « boost » fournit 80 chevaux (59 kW) supplémentaires pendant quatre secondes, se rechargeant entièrement en 80 secondes.
La batterie de 82 kWh
s'accompagne d'une construction légère pour un poids total de 1 170 kg.Proportions sportives
Reposant sur la plateforme STLA Small de Stellantis, la Corsa GSE Vision Gran Turismo présente un gabarit proche de celui d'une Corsa, avec une hauteur réduite et une largeur accrue. La philosophie Bold & Pure est interprétée de façon plus technique, avec des lignes précises et des éléments d'inspiration mécanique.
À l'avant, la nouvelle génération du Vizor intègre un Blitz illuminé au centre du Compass
, encadré par des barres lumineuses horizontales et verticales.
L'arrière reprend la signature lumineuse en forme de boussole avec technologie latérale et monogramme OPEL en capitales.Aérodynamique
Des rideaux d'air
intégrés, des élargisseurs « aero blade »
, des jantes profilées
, un diffuseur actif
et un aileron arrière mobile
adaptent l'appui en fonction de la vitesse. Habitacle centré sur la conduite
Le poste de conduite
reprend la structure du Compass Opel. Le volant minimaliste
dégage la vue vers un affichage tête haute. Un siège baquet suspendu
, avec harnais six points et arceau de sécurité, place le pilote au cœur de l'expérience de conduite. Des capteurs embarqués
détectent les véhicules à proximité et déclenchent un signal lumineux dans les tissus rétroéclairés intégrés à la planche de bord et aux panneaux de porte.