Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
Le concept-car de sportive électrique Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo développe 800 chevaux Le concept-car de sportive électrique Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo développe 800 chevaux Le concept-car de sportive électrique Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo développe 800 chevaux Le concept-car de sportive électrique Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo développe 800 chevaux Le concept-car de sportive électrique Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo développe 800 chevaux Le concept-car de sportive électrique Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo développe 800 chevaux Le concept-car de sportive électrique Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo développe 800 chevaux Le concept-car de sportive électrique Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo développe 800 chevaux Le concept-car de sportive électrique Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo développe 800 chevaux Le concept-car de sportive électrique Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo développe 800 chevaux Le concept-car de sportive électrique Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo développe 800 chevaux

Le concept-car de sportive électrique Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo développe 800 chevaux

11 photos
Le concept-car de sportive électrique Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo développe 800 chevaux

Le concept-car de sportive électrique Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo développe 800 chevaux

Opel dévoile le concept-car Corsa GSE Vision Gran Turismo. Le modèle unique haute performance GSE fera sa première apparition publique lors de l'IAA Mobility 2025 à Munich (8-14 septembre).

Avec 800 chevaux (588 kW), 800 Nm de couple et une vitesse de pointe de 320 km/h sur circuit, la Corsa GSE Vision Gran Turismo traduit la vision d'Opel pour une citadine électrique sportive aux performances de premier plan.

Le concept-car présenté physiquement sera simultanément disponible dans le jeu vidéo Gran Turismo.

La sportive Corsa GSE Vision Gran Turismo ouvre la voie aux futures sportives électriques de Rüsselsheim.

Performances

Les deux moteurs électriques de 476 chevaux (350 kW) chacun sont placés sur les essieux avant et arrière pour offrir une puissance totale de 800 chevaux (588 kW).

La transmission intégrale permanente optimise l'adhérence et la stabilité. Associée à un rapport unique, la Corsa GSE Vision Gran Turismo passe de 0 à 100 km/h en 2,0 secondes et atteint une vitesse de pointe de 320 km/h sur circuit. Une fonction « boost » fournit 80 chevaux (59 kW) supplémentaires pendant quatre secondes, se rechargeant entièrement en 80 secondes.

La batterie de 82 kWh s'accompagne d'une construction légère pour un poids total de 1 170 kg.

Proportions sportives

Reposant sur la plateforme STLA Small de Stellantis, la Corsa GSE Vision Gran Turismo présente un gabarit proche de celui d'une Corsa, avec une hauteur réduite et une largeur accrue. La philosophie Bold & Pure est interprétée de façon plus technique, avec des lignes précises et des éléments d'inspiration mécanique.

À l'avant, la nouvelle génération du Vizor intègre un Blitz illuminé au centre du Compass, encadré par des barres lumineuses horizontales et verticales.

L'arrière reprend la signature lumineuse en forme de boussole avec technologie latérale et monogramme OPEL en capitales.

Aérodynamique

Des rideaux d'air intégrés, des élargisseurs « aero blade », des jantes profilées, un diffuseur actif et un aileron arrière mobile adaptent l'appui en fonction de la vitesse.

Habitacle centré sur la conduite

Le poste de conduite reprend la structure du Compass Opel. Le volant minimaliste dégage la vue vers un affichage tête haute. Un siège baquet suspendu, avec harnais six points et arceau de sécurité, place le pilote au cœur de l'expérience de conduite. Des capteurs embarqués détectent les véhicules à proximité et déclenchent un signal lumineux dans les tissus rétroéclairés intégrés à la planche de bord et aux panneaux de porte.

Eric Houguet, écrit le 20/08/2025

Sur le même thème

Rechercher sur le site

SONDAGE > VOIR LES RÉSULTATS

Utilisez-vous votre voiture pendant les vacances?

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : concept cars - Retrouvez les nouveautés du salon automobile de Genève 2020