Le concept Theory 1 donne un éclairage sur les développements en cours chez Lotus

Lotus lève le voile sur le concept Theory 1.



Le concept hautes performances de Lotus est une supercar électrique trois places avec un poste de conduite central et un passager de chaque côté. La configuration à trois places est inspirée par le sport automobile.



D'un poids de moins de 1 600 kg, la voiture de sport Theory 1 développe une puissance de 1 000 ch.



Longue de 4,50 mètres, la supercar électrique Lotus Theory 1embarque une batterie haute tension d'une capacité de 70 kWh. Cela lui vaut une autonomie de en cycle mixte WLTP de 402 km.



La supercar Lotus à transmission intégrale électrique atteint une vitesse de pointe de 320 km/h sur circuit et exécute e zéro à 100 km/h en moins de 2,5 secondes.



Le concept-car Theory One illustre les développements en cours chez le constructeur britannique de voitures de sport.

Eric Houguet, écrit le 22/09/2024