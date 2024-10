Le prototype Alpine Alpenglow Hy6 embarque un moteur thermique V6 alimenté à l'hydrogène

est la nouvelle version duLe nom Hy6 combine la notion d'hydrogène et le chiffre « six » pour 6 cylindres.Le moteur thermique V6 développé par Alpine est spécifiquement conçu pour être alimenté à l'hydrogène.Le V6 biturbo alimenté à l'hydrogène développe une puissance de 740 chevaux et enrichit la bande son par la musicalité caractéristique d'un 6 cylindres.La technologie du moteur à combustion interne à hydrogène est une nouvelle voie pour la décarbonation des automobiles sportives.Sur cette version Alpenglow Hy6 qui accueille un moteur V6, différentes modifications et aménagements techniques ont été implémentés, tandis que le style de la carrosserie tout carbone du concept a été sublimé avec une touche plus extrême.Le moteur est placé dans un écrin qui le laisse apparent. Il est protégé d'une vitre teintée, tandis que la baie moteur est soignée dans le moindre détail. La forme de la lunette arrière rappelant celle de l'A110 intègre deux prises d'air NACA transparentes qui alimentent deux conduits rejoignant le radiateur d'huile de la boîte de vitesses. Le collecteur d'admission d'air (plenum) frappé d'un logo Hy6 rappelle le traitement des couvre-culasses des anciennes voitures de course.De nouvelles prises d'air ont été aménagées pour assurer le refroidissement du moteur V6, avec des séries de 3 ouïes [x3] et des persiennes pour assurer l'aération et contribuer à la sécurisation de l'environnement du moteur à hydrogène.Le moteur Hy6 requiert plus de besoins en appui aérodynamique. La réponse se remarque au niveau de l'aileron arrière, travaillé dans une matière transparente avec une posture plus agressive, plus relevée et typée course, intégrant de nouvelles lames latérales et solidement porté par des mats spécifiques en aluminium.L'aileron est plus présent, visible depuis l'avant du prototype, tandis que la dérive en forme d'aileron de requin gagne en taille et en présence.La cinématique d'ouverture des portes en élytres est pensée pour dégager le plus d'espace possible.Le pilote et son passager peuvent glisser sur les pontons latéraux inclinés vers l'habitacle et rejoindre des baquets ajustés, revêtus d'une nappe d'un textile qui réagit à la lumière dans des coloris métalliques et bleus.Le triangle à l'avant du cockpit fait partie des signes distinctifs typiques d'Alpine. Il assure plusieurs fonctions visuelles pour le pilote : il donne une impulsion, une direction, et il peut changer de couleur comme dans un jeu vidéo, pour évoquer le niveau des G latéraux en temps réel, le régime moteur, ou communiquer des informations sur des vitesses de passages.La planche de bord est constituée d'une traverse tubulaire magenta cachée en partie par une section en forme d'aile d'avion. Les matériaux rappellent l'univers des voitures de sport avec l'emploi de fibre de carbone, d'aluminium et de gainages en Alcantara agrémentés de motifs en impression 3D.On note aussi le bouton de démarrage couleur magenta et le volant racing, inspiré de celui des voitures de course d'Alpine. Sur les côtés, la peau de carbone qui recouvre les réservoirs latéraux laisse deviner leur forme. Des emplacements dédiés ont été intégrés pour fixer des mini -caméras d'action, afin d'immortaliser le son et l'image des tours de piste d'Alpine Alpenglow Hy6.Le moteur V6 Hy6 a été développé à partir d'une feuille blanche par les équipes d'Alpine à Viry-Châtillon pour le fonctionnement à l'hydrogène. Il s'agit d'un V6 3.5 litres ouvert à 100°, suralimenté par deux turbocompresseurs. Il est constitué d'un bloc moteur en aluminium taillé dans la masse, avec carter sec. Un vilebrequin à manetons décalés de 20° assure un allumage régulier. Les culasses sont réalisées en aluminium de fonderie avec un circuit de refroidissement optimisé, tandis que la distribution est assurée par 4 arbres à cames en tête entraînés par chaîne et 4 soupapes par cylindre commandées par linguets. Avec un alésage de 95 mm et une course de 82,3 mm, c'est un moteur de type « supercarré » très favorable aux hauts régimes.Le son sortant des échappements en Inconel a s été particulièrement travaillé pour chanter jusqu'au régime maximal atteint à 9 000 tours/minute ! La puissance maximale du moteur atteint 740 ch à 7 600 tr/min, ce qui correspond à une puissance spécifique de 211 ch/l, avec une vitesse de pointe du véhicule dépassant les 330 km/h. Le moteur Hy6 est secondé par un embrayage centrifuge et une boîte de vitesses séquentielle Xtrac. La philosophie du développement technique privilégie d'abord une version née pour la course, transposable à la série.La chambre de combustion est conçue pour l'utilisation de l'hydrogène (dihydrogène H2), favorisant des mouvements de turbulence permettant la bonne homogénéité du mélange avant l'étincelle. Un point crucial, car l'hydrogène s'enflamme sur une grande plage de richesse, ce qui lui donne une propension à générer des combustions anormales : préallumage(auto-inflammation spontanée avant étincelle dela bougie qui génère des niveaux de pression extrêmes), ou cliquetis qui génèrent des auto -inflammations et ondes de choc.Pour éviter ces phénomènes, un soin particulier doit être apporté dans la préparation du mélange et l'injection, complétée d'une injection d'eau indirecte qui réduit également les émissions de Nox.Les trois réservoirs d'Alpenglow Hy6 stockent l'hydrogène sous forme gazeuse (2,1 kg chacun) sous haute pression : 700 bars. Ils sont répartis dans les pontons latéraux et à l'arrière du cockpit et installés dans des compartiments ventilés et étanches vis à vis de l'habitacle. Un régulateur de pression permet de passer de 700 à 200 bars, avant de descendre à la pression nécessaire l'injection directe dans la chambre de combustion.Les bouteilles composites sous 700 bars sont certifiées « Regulation 134 » (norme européenne d'homologation visant à la sécurité des véhicules à hydrogène), des valves sont installées pour une évacuation rapide du combustible en cas d'incendie, des capteurs de présence d'hydrogène veillent en permanence, une procédure de démarrage très stricte est mise en place avec de nombreux contrôles et enfin, un système de codes couleurs alerte le pilote et les secours selon le degré d'urgence de chaque type d'incidents.