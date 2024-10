Le prototype RN24 préfigure l'avenir des véhicules électriques hautes performances Hyundai

présente leLeRN24 préfigure la future orientation du label N pour sesLe prototype expérimental RN24 associe leà untout en bénéficiant de l'de dernière génération.Le prototype RN24 incarne le futur proche du label N. Le véhicule compact expérimental Hyundai embarque le système de propulsion àde la Ioniq 5 N d'une puissance de(avec fonction Boost activée). Le groupe propulseur est monté dans unLe véhicule expérimental électrique hautes performances RN24 est propulsé par le système PE de la plateforme E-GMP de la Ioniq 5 N.Le pack de batterie entièrement repensé du laboratoire sur roues RN24 offre la même capacité que celui du modèle de série, soit, mais s'inscrit dans unde 340 mm, ramenant ainsi le gabarit du concept à celui d'un véhicule du segment B.Le châssis du véhicule expérimental RN24 bénéficie dequi intègrent des amortisseurs de type rallye et unLe groupe propulseur électrique bénéficie duutilisé en WRC. Le système offre la possibilité de régler la puissance du groupe électrique, la sensibilité à l'accélération, la sensibilité du frein régénératif, et le dosage de la puissance électrique à l'aide de boutons implantés sur le volant. Il reproduit les fonctions de contrôle disponibles sur les voitures de course Hyundai engagées en WRC.Lesde la batterie et des moteurs du prototype RN24 sont le fruit des modifications apportées au système de gestion avancé de la Ioniq 5 N.Le caractère plus incisif de la direction offre un niveau de réactivité digne d'une voiture de rallye.Le véhicule électrique intègre un système audio extérieur qui associe deux haut-parleurs latéraux à la technologie N Active Sound plus de la Ioniq 5 N. La sonorité du prototype hautes performances RN24 est optimisée par le design desLe concept RN24 intègre des technologies inspirées de la compétition, parmi lesquelles la. La fonctionnalité contribue à optimiser la répartition du couple sur les quatre roues.Leconstitue une autre technologie issue des années d'expérience de Hyundai N en championnat WRC. Il contribue à réduire le poids du véhicule en supprimant le besoin de freins physiques utilisés dans des processus tels que le préchauffage des freins auxiliaires, et les systèmes de freinage hydraulique utilisés antérieurement.Le prototype RN24 est défini visuellement par uneaux airs d'exosquelette. Inspirée des concepts WRC, cette architecture rehausse les performances globales et la stabilité du véhicule à vitesse élevée.Le véhicule repose sur des jantes forgées de 19 pouces en finition noire mate de l'Elantra N, qui rehaussent l'attrait visuel du véhicule tout en améliorant ses performances.Le RN24 intègre un aileron arrière inspiré des modèles TCR (Touring Car Racing) de Hyundai Motorsport. L'contribue à améliorer l'aérodynamique pour plus d'agilité et de stabilité.Le RN24 intègre également des goussets imprimés en 3D gages d'une meilleure rigidité et d'un poids réduit.Poids (estimé): 1 880 kgVitesse maxi (estimée): 240 km/h0-100 km/h (estimée): inférieure à 3,4 sEmpattement: 2 660 mmPuissance combinée: 175 kW plus 303 kW (avec fonction Boost)Capacité de la batterie: 84 kWh