Le concept Bentley EXP 15 repose sur une architecture électrique

présente le. Conçu sur une, le EXP 15 représente la vision du design du futur de la marque de Crewe.Long de, le concept de Grand Tourer Bentleyentre SUV , berline, et coupé Le concept Bentley arbore une, un long capot et un habitacle reculé rappelant le coupé Bentley Speed Six Gurney Nutting Sportsman de 1930.Privilégiant le confort, le Grand Tourer Bentley offreetL'habitacle audu concept de véhicule électrique anglais s'inscrit dans pure tradition du luxe automobile de Bentley avec des sièges luxueux.Les éléments intérieurs contemporains sont associés à des éléments numériques futuristes.Le concept EXP 15 n'est pas destiné à la production en série. C'est la vision de Bentley des futurs modèles électriques de la marque de Crewe, prévus prochainement.