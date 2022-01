Le concept Togg Transition Smart Device préfigure une berline électrique

La marque de mobilité Turqueprésente leau Consumer Electronics Show (CES) 2022Le concept annonce une futuedu constructeur automobile Turc.Conçu en collaboration avec, le concept car Togg propose un regard sur la mobilité de demain.Le concept adopte une ligne deLe style du concept est basé sur une ligne qui va du haut vers le côté du véhicule , en commençant par le design arrière musclé et les phares.Le logo Togg illuminé sur le capot représente l'unification de l'Est et de l'Ouest.Le pare-brise de la voiture a été dessiné pour être compatible avec uneL'intérieur arbore quatre sièges individuels avec ceintures de sécurité intégrées à l'intérieur.Les sièges avant sont en cuir de couleur claire, tandis que les sièges arrière sont en cuir de couleur foncée.En l'absence de pilier central, le concept Togg s'ouvre comme un livre.