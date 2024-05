BMW Concept Skytop : un concept de coupé deux places à ciel ouvert d'exception

présente l'étude de styleau concours d'élégance de voitures et de motos de collection Concorso d'Eleganza Villa d'Este.L'intérieur et l'extérieur du concept-car arborent des couleurs chaudes et monochromes, mêlant des matériaux exclusifs à un savoir-faire artisanal traditionnel.L'extérieur épuré du BMW Concept Skytop est conçu pour inspirer l'envie de voyager Les surfaces tendues et musclées sont définies par quelques lignes précises qui orientent le volume du coupé deux places vers l'arrière.Des ailettes intégrées aux épaules des portes remplacent les poignées de porte.Des jantes en alliage léger à effet « turbine » renforcent l'aspect d'exception.L'équilibre entre le large capot avant sculpté, le nez de requin avec la calandre éclairée et la partie arrière intégrée attirent l'œil.Les références au roadster BMW Z8 ont été soigneusement choisies. La ligne de caractère qui s'étend du capot à l'intérieur jusqu'à une garniture en aluminium placée sur le hayon, est particulièrement frappante.Le design sophistiqué des signatures lumineuses avant et arrière intègre des détails complexes dans sa conception. A l'avant, les unités LED, placées sur des supports en aluminium fraisé, ont été développées spécifiquement pour le BMW Concept Skytop. Toutes les fonctions d'éclairage sont regroupées dans un seul bloc optique. A l'arrière le design épuré de la signature lumineuse complète l'apparence générale du BMW Concept Skytop.L'arceau de sécurité en cuir situé derrière les deux sièges du BMW Concept Skytop est associé à des ailettes latérales sur le pilier B et à une lunette arrière entièrement rétractable. Les deux parties amovibles du toit, également en cuir, peuvent être rangées dans un compartiment spécifique du coffre à bagages.La palette de couleurs assure la transition entre l'intérieur et l'extérieur, que le toit soit ouvert ou fermé. Dans la partie arrière, le ton brun-rouge du toit se fond dans l'aspect « chrome shadow » reproduisant l'aspect authentique du vrai métal. Le dégradé de couleurs techniquement élaboré a été réalisé par un maître peintre expérimenté à l'usine BMW Group de Dingolfing.L'intérieur est caractérisé par des surfaces en cuir de type "brogue" avec perforations décoratives.Les sièges en cuir de l'habitacle présentent des accents de style « brogue » traditionnellement caractérisé par plusieurs pièces de cuir avec des perforations décoratives. Le ton brun-rouge des surfaces crée une palette de couleurs chaudes et monochromes qui donne à l'ensemble de l'habitacle une impression de luxe et d'espace. Les surfaces intérieures du BMW Concept Skytop ont été fabriquées dans la sellerie traditionnelle de l'usine BMW Group de Dingolfing.Les variantes de moteur présentent également des similitudes avec la BMW Z8.Comme le roadster Z8, le BMW Concept Skytop est équipé du moteur V8 le plus puissant de la gamme BMW.