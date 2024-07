Le concept Polestar BST illustre le positionnement performance de la marque

Lefait ses débuts mondiaux au festival automobile Goodwood Festival of Speed.Le Polestar Concept BST présente une carrosserie sur mesure dans un argent classique du sport automobile, avec des arches évasées musclées, une voie extra large et des jantes en alliage forgé de 22 pouces.Un capot aérodynamiquement optimisé, avec une conception ventilée unique, est encadré par un séparateur avant agressif.Le thème du sport automobile se poursuit à l'arrière avec un aileron arrière extrême et un design complété par des graphismes inspirés de la course automobile.