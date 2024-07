Le concept Honda Prelude préfigure un coupé sportif hybride de série

Lesera présenté au public européen lors du Goodwood Festival of Speed 2024.Le concept, dévoilé il y a un an lors du salon Japan Mobility, revendique un équilibre parfait entre dynamique de conduite « plaisir de conduire » et économie de carburant.Le coupé sportif Prelude embarque unet promet une efficacité hors normes.Le modèle Prelude original a fait ses débuts en Europe il y a 45 ans. Il a représenté la technologie de pointe de Honda pendant cinq générations, jusqu'en 2001.Le nomfait référence à une pièce musicale d'introduction.L'hybride électrique Prelude rejoindra la gamme de véhicules entièrement électrifiée de Honda pour l'Europe.Tomoyuki Yamagami, ingénieur en chef et chef grands projets chez Honda Motor, a déclaré : « La nouvelle Prelude est le résultat de 25 ans de recherche et développement pionniers en matière de technologies hybrides . Elle inaugure également un nouveau chapitre de notre histoire dans ce domaine en constante évolution. Elle assure que ce modèle conserve son ADN « sportif » en associant parfaitement l'efficacité et les avantages environnementaux de la conduite électrique à une expérience exaltante au volant, permettant aux utilisateurs de s'évader de leur vie quotidienne avec un plaisir de conduite accru. »« En outre, la Prelude démontre l'importance constante des groupes motopropulseurs hybrides dans le cadre de la stratégie d'électrification automobile de Honda, une étape clé vers notre engagement pour que 100 % des ventes de véhicules neufs soient des modèles à batterie électrique ou à pile à combustible hydrogène d'ici 2040. »