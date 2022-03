L'Audi A6 Avant e-tron concept annonce le prochain modèle A6 Avant électrique

présente l'Le concept-car Avant àannonce le prochain modèle A6 à entrainement électrique.La marque aux quatre anneaux a présenté l'A6 e-tron concept il y a près d'un an au Salon de l'automobile de Shanghai en Avril 2021.Comme l' Audi A6 e-tron concept dévoilée en 2021, l'A6 Avant e-tron concept dispose d'un système de conduite exclusivement électrique basé sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric) développée sous la direction d'Audi.Le concept-car A6 Avant e-tron est destiné à la production. Il embarque les dernières technologies d'entrainement électrique Audi et illustre l'univers de design traditionnel d'Audi.Le concept-car Avant à entrainement électrique représente undoté des mêmes dimensions que l'A6 Sportback e-tron.Avec ses, 1,96 mètre de large et 1,44 mètre de haut, la carrosserie de concept se place dans la catégorie des grandes routières , comme les modèles actuels de la gamme Audi A6/A7.Ses lignes constituent un développement cohérent du design contemporain d'Audi.Des éléments comme laet lasoulignent sa parenté avec les autres modèles Audi électrique e-tron.Avec sa ligne de toit étendue, la. La voiture présente une, ce qui se traduit par une consommation d'énergie plus faible et une plus grande autonomie.Les roues de 22 pouces, les porte-à-faux courts, l'habitacle rabaissé et l'arc de toit dynamique confèrent à l'Avant des proportions qui rappellent celles d'une voiture de sport.L'absence d'arêtes vives se traduit par des transitions douces entre les surfaces convexes et concaves sur toute la carrosserie. L'Audi A6 e-tron concept semble monolithique, comme si elle provenait d'un seul moule, lorsqu'elle est vue de côté.L'avec le montant D incliné est une caractéristique typique du design des fenêtres de l'Audi Avant. Le montant D s'élève de la base de l'arrière du véhicule d'une manière profilée. Les passages de roue quattro marqués accentuent la largeur de la carrosserie et sont intégrés dans le revêtement des surfaces latérales.Les passages de roue sont reliés par la zone de la batterie sculptée au-dessus du bas de caisse.Les rétroviseurs extérieurs virtuels avec caméra, situés à la base du montant A, sont typiques des modèles Audi e-tron.La grande calandre Singleframe fermée est bordée en bas par de profondes prises d'air nécessaires pour le refroidissement du groupe motopropulseur, de la batterie et des freins.Less'étendent loin sur les côtés avant latéraux, soulignant l'architecture horizontale de la carrosserie du véhicule.L'influence de la soufflerie sur la partie arrière est visible. La partie supérieure de l'arrière est façonnée de manière à créer une arête de rupture circonférentielle et fonctionnelle sur le plan aérodynamique. Le becquet arrière souligne visuellement la silhouette allongée et orientée horizontalement de l'Audi A6 Avant e-tron concept.Dans la section inférieure, les deux sorties d'air du diffuseur arrière sont intégrées dans la zone du pare-chocs. Ces éléments canalisent l'air qui passe sous le véhicule de manière à réduire les turbulences.Les phares et feux arrière sont minces et affleurent la composition des lignes.Laetpermet d'obtenir une luminosité maximale et un large éventail de fonctionnalités avec une surface minimale. Le concept car intègre une foule de fonctionnalités et d' options de personnalisation dans ses unités d'éclairage.Trois petits projecteurs à LED haute résolution sont intégrés de chaque côté de la carrosserie.Quatre autres projecteurs LED haute résolution, intégrés dans les coins du véhicule, génèrent des projections de clignotants.Lesoffrent une qualité presque cinématographique.L'arrière du concept-car est équipé de phares digitaux OLED qui, sous la forme d'une ligne continue de lumières, agissent comme un écran. Ils peuvent être utilisés pour créer des variations personnalisables quasi illimitées de signatures lumineuses numériques et d'affichages lumineux dynamiques.Les lignes et les proportions du concept-car anticipent les futurs modèles de production Audi et offrent des indices sur l'apparence dynamique du haut de gamme à motorisation électrique de la marque aux quatre anneaux.Conçue sur la plateforme PPE, une Audi A6 e-tron disposera d'une(selon la norme WLTP) en fonction de sa transmission et de la variante du modèle.L'élément clé de la plateforme PPE est le module de batterie disposé entre les essieux qui contient environ 100 kWh d'énergie dans la version Avant du concept A6 e-tron.L'utilisation de la totalité du sous-bassement du véhicule permet d'obtenir une disposition relativement plate de la batterie.La taille de la batterie et l'empattement de la plateforme PPE sont modulables.Les deux moteurs électriques de l'Audi A6 Avant e-tron concept sont capables de délivrer une puissance totale de 350 kW et un couple de 800 Nm. Les roues avant de l'Audi A6 e-tron concept sont reliées par un essieu à cinq bras optimisé pour les véhicules électriques , avec un essieu multi-bras à l'arrière.Le concept-car est équipé d'une suspension pneumatique Audi avec amortisseurs adaptatifs.Grâce à son couple élevé, le modèle d'entrée de gamme accélère de 100 km/h en moins de sept secondes.Les versions hautes performances les plus rapides réaliseront le 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes.Avec une technologie de charge à 800 volts et une, la technologie de la batterie peut absorber suffisamment d'énergie en 10 minutes dans une station de charge rapide pour parcourir environ 300 kilomètres. En moins de 25 minutes, la charge de la batterie de 100 kWh de l'Audi A6 Avant e-tron concept passe de 5 à 80%.Les premiers véhicules de série Audi construits sur la plateforme PPE seront successivement dévoilés à partir de 2023.