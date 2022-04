Le concept-car Genesis X Speedium Coupé affiche une présence musclée

, la marque haut de gamme de Hyundai, lève le voile sur leau salon automobile de New York.Le concept-car de coupé intègre l'ADN de Genesis (audacieux, progressif, distinctement Coréen), tout en anticipant la prochaine vague dede Genesis.Le concept hérite de la philosophie de conception intemporelle de Genesis, " Elegance Athletique ", d'une manière plus progressive.Le concept-car de coupé Genesis X Speedium se distingue par son élégance sobre, ses lignes épurées et ses courbes subtiles.À l'avant du véhicule, les lampes Two Lines emblématiques de Genesis évoluent pour devenir un élément pleine largeur qui englobe la grille de calandre Genesis.La silhouette aérienne en sablier met en valeur le caractère de la voiture électrique Gensis.La forme sensuelle tout en courbes accentue les passages de roue créant une présence musclée.De profil, la ligne parabolique qui s'étend de l'avant à l'arrière de la voiture maintient une certaine tension dans le design.Le design délibéré « anti-coin » culmine dans un look épuré qui dégage une élégance discrète.A l'arrière, une queue elliptique équilibre le look pour une tension visuellement attrayante entre les surfaces convexes et concaves.Les feux de freinage en forme de V interrompent la forme circulaire.Le concept de coupé Genesis X Speedium donne un aperçu des prochains véhicules électriques de la marque haut de gamme coréenne.