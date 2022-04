Le concept Audi urbansphere offre une vision de l'avenir des déplacements urbains

présente le concept-car Conçu de l'intérieur vers l'extérieur par les studios de design d'Audi à Pékin et à Ingolstadt, le concept Audi urbansphere offre uneLesdu concept Audi (, 2,01 mètres de large et 1,78 mètre de haut) le place dans les hautes sphères du monde automobile La dimension la plus importante pour les passagers est l'Le concept-car Audi urbansphere offre le plus grand espace intérieur de toutes les Audi à ce jour.Conçu en collaboration avec des clients chinois, l'intérieur établit une nouvelle référence pour l'expérience des passagers à bord du véhicule.L'intérieur de l'Audi urbansphere n'est pas soumis à la maxime conventionnelle de disposer d'autant de sièges, de compartiments de rangement et d'éléments fonctionnels que possible dans un espace limité par la physique de la conduite.Les. Il n'y a. Tout l'univers de l'habitacle s'ouvre aux passagers dès qu'ils y montent à bord.A l'intérieur, le concept Audi urbansphere fait office deet de bureau mobile en servant de troisième lieu de vie pendant les heures passées dans la circulation.procurent aux passagers un confort de voyage luxueux et une large gamme de possibilités de réglage. Tout en conversant, les passagers peuvent se tourner face à face grâce aux sièges pivotants. Le dossier des sièges à l'arrière peut être incliné jusqu'à 60 degrés tandis que les repose-jambes s'étendent en même temps.Lorsque les passagers arrière souhaitent utiliser le système d'infodivertissement, unet transparent pivote verticalement depuis la zone du toit vers la zone entre les rangées de sièges. Grâce à cet « écran de cinéma », qui occupe toute la largeur de l'habitacle, les deux passagers de la rangée arrière peuvent participer ensemble à une visioconférence ou regarder un film.La technologie detransforme l'intérieur sans volant, pédales ou écrans en un espace interactif mobile. Le volant, les pédales et le tableau de bord peuvent être cachés pendant la conduite automatiséeLe concept autonome de niveau 4 Audi urbansphere récupère ses passagers à domicile et s'occupe en toute autonomie de trouver une place de parking et de recharger la batterie.Le concept Audi urbansphere repose sur la plate-forme Premium Platform Electric (PPE) conçue exclusivement pour lesà batterie.Le module de batterie disposé entre les essieux contient environLesdu concept Audi urbansphere sont capables de fournirL'Audi urbansphere est équipée d'uneavec un moteur électrique sur les essieux avant et arrière. Le moteur sur l'essieu avant peut être désactivé selon les besoins afin de réduire les frottements et la consommation d'énergie en roue libre.La batterie dispose de la technologie de charge de. Elle peut êtredans les stations de charge rapide. Les temps de charge se rapprochent de ceux d'un arrêt pour faire le plein d'une voiture entrainée par un moteur à combustion interne.10 minutes permettent de recharger la batterie à un niveau suffisant pour conduire la voiture sur plus de 300 kilomètres.La batterie de 120 kWh environUne autonomie allant jusqu'à 750 kilomètres peut être attendue conformément à la norme WLTP.Les roues avant sont reliées par un essieu à cinq bras spécialement optimisé pour les véhicules électriques À l'arrière, il y a un essieu multibras qui, comme l'avant, est en aluminium léger. Malgré l'empattement long de 3,40 mètres, lesoffrent une excellente maniabilité.Le concept Audi urbansphere est équipé d'uneAudi (une suspension pneumatique à chambre unique avec commande d'amortissement semi-active).