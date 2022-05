Le concept-car Renault Scénic Vision préfigure un véhicule familial électrique

lève le voile sur le concept-car Scénic Vision lors du sommet ChangeNow à Paris.Le concept-car incarne les engagements de Renault en matière de développement durable et traduit le plan de décarbonation de la marque sur l'ensemble de son cycle de vie.Sous son aspect extérieur (longueur : 4 490 mm, largeur : 1 900 mm, hauteur : 1 590 mm, empattement : 2 835 mm), le concept-carde Renault qui sera commercialisé en 2024.Le design intérieur est unesur les futurs habitacles Renault.Sur le plan technologique, le concept-car invite à voyager dansLe concept-car intègre, dont plusieurs boucles fermées, et recyclable à 95 %, y compris la batterie.Le plancher du véhicule a été composé enprovenant d'autres sources (bouteilles de lait, tuyaux en plastique, etc.).Des boucles courtes sont déployées sur les matériaux tels que le platine, le cuivre, l'aluminium et l'acier ainsi que les éléments composant la chimie de la batterie.Sur l'ensemble du véhicule, 30 % du plastique est biosourcé. Les aménagements du véhicule sont réalisés en carbone recyclé issu de l'industrie aéronautique.Le cuir est remplacé par du polyester recyclé à faible teneur en carbone.La motorisation hybride , à la fois, vise à réduire les temps d'arrêt liés à la recharge d'énergie tout en diminuant l'empreinte carbone, y compris celle de la batterie. La motorisation hydride électrique et hydrogène s'inscrit dans une vision lointaine, au-delà de 2030.Le concept-car Renault est équipé d'une. Le système H2-Tech est basé sur la technologie du « range extender ».Le réservoir de la pile à combustible est fabriqué en fibre de carbone provenant de déchets de papier recyclés.Le concept-car Renault Scénic Vision affiche zéro émission en production et à l'échappement, et diminue de 75 % son empreinte carbone comparé à une voiture électrique conventionnelle.Sa batterie est jusqu'à 60 % moins carbonée qu'une batterie équivalente de la Mégane E-Tech électrique, grâce à l'utilisation de boucles courtes et d'un approvisionnement en minerais bas carbone, et à l'utilisation d'une énergie bas carbone pour assembler et produire la batterie.Unesans avoir à s'arrêter pour recharger la batterie de 40 kWh est annoncée. Seul un arrêt de 5 minutes suffit à remplir le réservoir d'hydrogène.Unélargit le champ de vision du conducteur de 24 pour cent en retransmettant l' environnement immédiat sur un écran positionné sur le tableau de bord.Le pare-brise est agrandi à 180° pour une visibilité totale et rassurante, le capot apparaît transparent.Les technologiques embarquées offrent une sécurité renforcée pour le conducteur et les passagers, permettant de réduire le nombre d'accidents jusqu'à moins 70 %.Unepermet d'anticiper les situations stressantes de dernière minute. Elle compense l'éventuel manque d'attention du conducteur et donne des conseils personnalisés pour améliorer continuellement les habitudes de conduite. Cette interface fournit également des conseils de santé personnalisés au conducteur via l'analyse des données collectées par les caméras et les capteurs connectés placés dans l'habitacle (rythme cardiaque, fatigue, etc.).Un système depermet d'ouvrir la porte et d'ajuster les paramètres du véhicule en fonction du profil du conducteur.Chaque siège est équipé de microphones et de haut-parleurs pour offrir sa propre ambiance sonore (radio, hi-fi, conduite assistée par la voix) tout en maintenant une communication optimale à bord. La retransmission de la voix des passagers et du conducteur, et si nécessaire l'amplification de leur voix, facilite la communication entre les occupants du véhicule, notamment si un utilisateur malentendant est à bord.L'absence de pilier entre les portes et le plancher plat facilitent l'accès aux personnes à mobilité réduite.