Le concept Vision AMG donne un aperçu de l'avenir électrique de Mercedes-AMG

Le concept de coupé quatre portesde Mercedes-AMG offre un aperçu de l'avenir tout électrique de l'AMG Driving Performance à partir de 2025.Conçu sur l'architecture AMG.EA dédiée aux modèles AMG entièrement électriques, le concept Vision AMG se singularise par des proportions spectaculaires définies par un empattement long, des porte-à-faux courts, des épaules puissantes, de grandes roues, un spoiler arrière actif et une signature lumineuse en forme d'étoile.Le concept AMG s'appuie sur le Vision EQXX de Mercedes avec des proportions radicales et une sculpture monolithique.La supercar électrique AMG se caractérise par desLes joints et lessont réduits au minimum, et les vitres arrière et latérales sont peintes dans le même coloris que la voiture Les proportions sportives de côté sont définies par la disposition technique:. L'architecture exprime le langage stylistique de la pureté sensuelle avec des éléments caractéristiques des voitures de sport tels que les passages de roues largement évasés et les épaules larges et musclées à l'arrière.Laest intégrée à la forme générale fluide et se fond dans la silhouette basse.Le toit s'amincit et sa ligne descend vers l'arrière pour se fondre dans le spoiler arrière.L'effet global est une forme deLe concept AMG affiche deset unL'arête d'arrachage à angle vif à l'arrière intègre un spoiler actif qui allonge la vue latérale. Le spoiler est encadré par une bande de lumière découpée.Laspécifique à AMG est conservée en tant qu'élément distinctif de la marque, même si une transmission entièrement électrique ne nécessite pas de radiateur classique à l'avant.Le développement de la calandre est, peint dans la couleur de la carrosserie et entièrement intégré à la partie avant. En tant que point focal visuel, la calandre souligne l'aspect futuriste du concept Vision AMG avec ses barres lumineuses et son contour extérieur tridimensionnel.Lades phares repose sur trois éléments à diodes électroluminescentes qui forment une étoile Mercedes stylisée en trois dimensions. Les deux phares sont visuellement reliés par la bande lumineuse horizontale située au-dessus de la calandre. Cette bande lumineuse peut afficher une signature de bienvenue où une lumière constante.Les feux ronds à l'arrière reposent sur trois anneaux de LED positionnés dans des tubes cylindrique de chaque côté.Leest peint en noir profond.Tous les composants du groupe motopropulseur électrique sont développés à partir de zéro : la plate-forme AMG.EA, mais aussi la batterie haute tension haute performance dédiée et la technologie d'entraînement.Le moteur à flux axial de la Vision AMG est mis au point par YASA, filiale de Mercedes-Benz. Grâce à sa conception compacte et légère, il fournit une puissance supérieure à celle des moteurs électriques classiques.La Vision AMG à quatre portes offre un avant-goût de la future voiture de sport électrique entièrement fonctionnelle AMG.