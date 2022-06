Hopium Machina Vision: un concept-car de berline tricorps à hydrogène

Le conceptaffiche unedans un savant équilibre des proportions.On retrouve les éléments caractéristiques de l'Hopium Machina, dont laqui s'anime afin d'optimiser le refroidissement du système fuel cell, et la signature lumineuse inspirée des ondes à la surface de l'eau.Le concept de berline à propulsion hydrogène Hopium Machina Vision affiche uneLa berline Hopium Machina Vision revendique uneavec un bilan carbone neutre avec de l'hydrogène propre fabriqué avec une source d'énergie renouvelable.Le temps de recharge de la berline à propulsion hydrogène se limite à 3 minutes.Conçu par le designer automobile Félix Godard, l'habitacle du concept car baptisé Hopium Machina Vision imagine le futur de la relation entre l'Homme et la machine.A l'avant, l'écran déploie un paysage d'informations sur toute la largeur du véhicule, accessible au conducteur comme au passager.L'se transforme au gré des envies, dans un mouvement de vague, en version intégrale ou minimisée.La, propose une nouvelle connexion sensorielle avec l'interface.A l'arrière, les passagers profitent d'un espace intérieur sans compromis et d'unLes matériaux utilisés pour l'habitacle ont été sourcés en Europe, afin de réduire leur impact environnemental.L'ensemble des matériaux utilisés pour l'habitacle, répond à une exigence de qualité, pour permettre au véhicule de traverser le temps en gardant tout son éclat, dans une démarche de transparence et de traçabilité.Le modèle sera présenté à Paris en exclusivité lors de l'édition 2022 du Mondial de l'Auto , du 17 au 23 octobre prochains.