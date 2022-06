Le concept Volkswagen ID. Aero de berline électrique affiche une autonomie de 620 km

lève le voile en première mondiale auen Chine.Le concept Volkswagen ID. Aero demesureLa berline Volkswagen ID. Aero a été conçu sur la base deLedans le style d'un coupé et contribue à l'obtention d'unLa plateforme modulaire électrique (MEB) de Volkswagen sur laquelle repose l'ID. Aero permet des, un, pour un intérieur spacieux.La berline quatre portes entièrement électrique de Volkswagen affiche unLeavec sa structure en nid d»abeilles, l»« ID. Honeycombs » typique de la famille ID., définit le design de l»ID. Aero.Unes»étend de part et d»autre du logo éclairé VW . Elle se poursuit du haut des projecteurs à LED à faisceau matriciel IQ .Light sur la partie avant, à l»aile et jusqu»à la partie latérale. Elle se poursuit visuellement jusqu»à la partie arrière du véhicule. Les modules de projecteurs s»intègrent à la jupe avant. Des éléments d»éclairage de jour supplémentaires sont intégrés dans la structure en nid d»abeilles et dans la partie inférieure du pare-chocs qui rappellent les bas de caisse et le diffuseur arrière.Le design aérodynamique de la partie avant et du toit permet à l'air de circuler de manière optimale sur le véhicule, et ce jusqu»à l»arrière profilée du véhicule.Les jantes bicolores au design sportif de 22 pouces sont conçues dans le style d'une turbine et sont intégrées affleurant dans les passages de roue.Les poignées de portes classiques sont remplacées par desqui contribuent également à l»aérodynamisme.La ligne générale et sa ligne de toit inclinée vers le bas façonnent le design de la berline Volkswagen ID. Aero qui affiche unsur le volet de coffre.Lede berline à quatre portes entièrement électrique sera décliné dans le monde entier.Le modèle électrique Volkswagen sera positionné sur le segment des berlines premium.L'ID. Aero est équipé d'uneGrâce à l»efficience de son groupe motopropulseur et ses propriétés aérodynamiques, la berline électrique Volkswagen ID. Aero est annoncée avec une(WLTP).Le concept-car ID. Aero est proche de la version de série.La version de série chinoise de l'ID. Aero devrait être lancée au cours duLa production de la berline à quatre portes entièrement électrique ID. Aero de série pour le marché européen débutera à Emden en 2023.Après la Volkswagen ID.4, la berline électrique ID. Aero sera la deuxième voiture électrique mondiale pour l'Europe, la Chine et les États-Unis.