Le concept hautes performances Hyundai RN22e reprend le design de streamliner de la Ioniq 6

Hyundai présente le concept hautes performances RN22e.



Le concept RN22e incarne tous la vision haute performance du label N de Hyundai en matière d'électrification.



Le concept hautes performances RN22e repose sur la plateforme modulaire électrique (E-GMP) de Hyundai.



Le concept RN22e reprend le design extérieur de la Ioniq 6 tout en établissant de nouvelles références dans le domaine des véhicules électriques hautes performances Hyundai.



Sur la base du extérieur de streamliner de la Ioniq 6, le concept RN22e exploite les qualités aérodynamiques du véhicule électrique Hyundai. Les ingénieurs de Hyundai N ont doté le RN22e de certains attributs inspirés de l'univers de la compétition automobile.



La garde au sol abaissée, les épaulements plus marqués et le bouclier inférieur sportif mettent en avant la stature large et robuste du concept électrique hautes performances. Ces différentes modifications, à la fois esthétiques et fonctionnelles, ont permis d'améliorer les qualités de refroidissement et d'aérodynamisme du concept RN22e.



Le RN22e est taillé pour la conduite sur circuit avec des capacités de refroidissement et de freinage optimisées et des qualités d»endurance renforcées.



En tant que « laboratoire roulant » à propulsion électrique, le concept RN22e permet à Hyundai de tester et d'éprouver ses technologies les plus avant-gardistes dans l'optique de les transposer aux futurs modèles de série de la marque.



Le concept-car RN22e va poursuivre ses tests et contrôles entre les mains des ingénieurs de Hyundai.



Les tests visent à développer les aptitudes en virage du modèle équipé du dispositif Corner Carving Differential qui fait office de différentiel à glissement limité (e LSD). Le concept RN22e rehausse le sentiment d'agilité en virage malgré son poids imposant, en exploitant le contrôle vectoriel de couple via un double embrayage. Les pièces imprimées en 3D assurent un gain de poids tout en préservant la rigidité de la structure pour des attaques en virage plus incisives.



Équipé de la transmission intégrale, le concept RN22e bénéficie d'une répartition optimisée du couple en fonction du mode de conduite sélectionné, permettant au conducteur de choisir le niveau de couple à appliquer sur les roues avant et arrière.



Le RN22e bénéficie de réglages optimisés pour la conduite sur circuit, permettant de se faire plaisir sur la piste sans réduction de la puissance nominale du moteur électrique.



Le RN22e est doté d'étriers de frein monoblocs à quatre pistons et de disques hybrides de 400 mm de diamètre lui permettant de contrecarrer le poids de son système de propulsion électrique.



Les ingénieurs Hyundai N prévoient d'utiliser le concept RN22e pour étudier la manière de produire un mouvement dynamique via le freinage à récupération d'énergie pour gérer avec précision le taux de lacet et les attaques en virage.



Le concept RN22e se dote de la technologie N Sound plus qui génère un son diffusé par les haut parleurs intérieurs et extérieurs afin de procurer des sensations de conduite plus dynamiques.



La transmission N e shift intègre les vibrations et les sensations émotionnelles perçues au passage des rapports à la technologie N Sound plus.



Le RN22e donne un avant goût du futur modèle N électrique hautes performances.



Le RN22e illustre la vision et la direction fixées par le label N de Hyundai en matière d'électrification tout en annonçant l'arrivée d'un (éventuel) modèle électrique hautes performances dans un avenir prochain.



Avec ses 4 915 mm de long, 2 023 mm de large et 1 479 mm de haut pour un empattement de 2 950 mm, le concept RN22e continuera d»évoluer dans la perspective du lancement d»un modèle N électrique de série capable d»exploiter to ut le potentiel de la plateforme E GMP.



La production en série de la Hyundai RN22e électrifiée hautes performances n»est pas encore prévue à ce jour.