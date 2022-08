Le concept hautes performances N Vision 74 de Hyundai embarque une pile à hydrogène

présente en première mondiale leInspiré du concept, développé par le designer automobile Giorgetto Giugiaro, le concept hautes performances N Vision 74 incarne la vision durable haute performance du label N de Hyundai en matière d'électrification.Le N Vision 74 s'inspire également du concept car Hyundai N 2025 Vision Grand Turismo dévoilé en 2015 par le label N de Hyundai pour donner un aperçu de l'avenir desLe concept Pony Coupé de 74 a été décliné en divers prototypes pour donner naissance à la première voiture sportive de production de Hyundai. La voiture ne sera finalement jamais produite en série, tout en étant devenue l'un des marqueurs du constructeur coréen.Le concept N Vision 74 hérite des surfaces épurées, du profil proportionné dynamique et du montant B du concept Pony Coupé de 1974.Le concept N Vision 74 se veut la rencontre de l'héritage stylistique de Hyundai avec l'ère de l'électrification et de la haute performance.L'confère au N Vision 74 une touche moderne.Le concept N Vision 74 rehausse le caractère audacieux du concept Pony Coupé pour l'intégrer au futur design de Hyundai, tout en réinterprétant l'habitacle comme un espace de divertissement qui rend hommage à l'architecture épurée du concept Pony Coupé. Le N Vision 74 est doté d'un, mêlant éléments vintage et design moderne, à l'instar du combiné d'instrumentation numérique associé à des boutons analogiques.En tant queélectrique à pile à hydrogène, le concept N Vision 74 permet à Hyundai de tester ses technologies les plus avant-gardistes dans l'optique de les transposer aux futurs modèles de série de la marque.Le « laboratoire roulant » hautes performances électrique à système de pile à hydrogène affiche une, une largeur de 1 995 mm et une hauteur de 1 331 mm pour un empattement de 2 905 mm.Les ingénieurs de Hyundai ont développé une structure hybride associant, dont l'agencement est inédit. Cela permet une capacité de refroidissement améliorée, et les deux sources d'énergie peuvent être utilisées en fonction des conditions de conduite. Ce système permet un meilleur contrôle vectoriel du couple par les deux moteurs montés à l'arrière, garantissant un comportement en virage précis et incisif.Le concept N Vision 74 parvient à concilier performances et refroidissement grâce à son système de refroidissement à trois canaux. Cette technologie hautes performances est entièrement intégrée au design afin de répondre aux besoins de gestion thermique du système de pile à combustible.Le concept N Vision 74 se singularise par son autonomie accrue et sa capacité de ravitaillement ultra rapide.Les ingénieurs de Hyundai vont poursuivre les tests du concept-car N Vision 74 afin que les futurs modèles de route du label N puissent bénéficier de ses technologies d'avant garde.La production en série du concept N Vision 74 alimenté avec des sources d'énergie durables n'est pas encore prévue à ce jour.