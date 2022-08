Le concept-car de monoplace à cockpit fermé McLaren Solus GT offre des performances extrêmes

dévoile lelors de la Monterey Car Week en Californie.La Solus GT s'appuie sur toute l'expérience et les compétences de McLaren aux plus hauts niveaux du sport automobile et du développement des supercars et des hypercars.La Solus GT est propulsée par unAvec unet des, le concept de monoplace McLaren offre une expérience proche de la sensation et du plaisir de conduite d»une Formule 1.Le design extérieur repose sur des principes aérodynamiques éprouvés et sur la philosophie de conception de McLaren, affiné par des recherches aérodynamiques supplémentaires en dynamique des fluides computationnelle (CFD - Computational Fluid Dynamics) et en soufflerie.La verrière coulissante au-dessus duest l'une des caractéristiques extérieures distinctives de la Solus GT.Les roues, situées au niveau des bras des suspensions, sont protégées par un carénage aérodynamique.Unalimente en air des tunnels à effet de sol avant de sortir de la voiture par un diffuseur complet.La prise d'air, située au-dessus du cockpit et intégrée dans le design de l'arceau de sécurité, alimente le moteur en air froid, tout en produisant un son d'induction.A l'instar des voitures de course, les berceaux latéraux abritent les radiateurs de la Solus GT.L'joue un rôle primordial pour assurer un appui aérodynamique dépassant le poids global de la voiture. Le rapport appui / traînée est optimisé, ce qui favorise les prestations en ligne droite tout en améliorant les performances dans les virages.L'expérience de la Solus GT commence avant de démarrer le moteur lorsque le conducteur ouvre laqui glisse vers l'avant en décrivant un arc peu prononcé pour assurer l'accès. Cela n'a rien à voir avec une porte de voiture classique, ni même avec les portes à élytres typiques des voitures McLaren. C'est plutôt comme si le conducteur entrait dans un chasseur à réaction.Cette manière d'entrer dans la monospace ajoute au sentiment procuré par le seul siège dominant un cockpit axé exclusivement sur le conducteur et les performances.La position du siège moulé à la morphologie du conducteur est fixe.Leest réglable comme dans les voitures de course, mais plus confortable grâce à un système à distance commandé depuis la position assise.Les'inspire de la Formule 1, avec les principales commandes intégrées ainsi que l'affichage des informations du tableau de bord pour s'adapter à l'espace étroit d'une monoplace. Au-delà du volant, la vue s'ouvre à travers la « bulle » de verre, avec protection intégrée du cockpit style halo, sur laquelle est monté un écran de rétrovision alimenté par une caméra grand angle placée dans l'arceau de sécurité.Laofferte par le poste de conduite central est renforcée par le carénage des roues qui aide le conducteur à positionner la voiture sur piste.La Solus GT est propulsée par un moteur V10 de 5.2 litres de cylindrée, construit avec des composants usinés à faible volume, qui atteint un régime de plus de 10 000 tours / minute.La réactivité du moteur V10 est renforcée par le recours aux soupapes d'étranglement sur chaque cylindre, conçu pour la conduite sur circuit. L'entraînement moteur est entièrement effectué par des engrenages, sans chaînes ni courroies pour l'arbre à cames ou les systèmes auxiliaires.En plus d'une puissance et d'un couple dépassant respectivement, le moteur a été choisi pour ses qualités structurelles. Le moteur fait partie intégrante du châssis. Cette approche conceptuelle, qui est une pratique courante dans la construction des voitures de course, optimise la réduction du poids en supprimant le besoin de structures supplémentaires au niveau du châssis et du sous-châssis derrière la monocoque en fibre de carbone.Laissue du monde de la course automobile, qui comporte un moulage et un boîtier customisés (ce dernier étant fabriqué en aluminium avec des panneaux en magnésium) est montée à l'arrière du moteur V10, la suspension arrière étant fixée au boîtier. À l'intérieur, des engrenages droits entraînés par un embrayage multidisque en fibre de carbone permettent des changements de vitesse agressifs typiques des voitures conçues pour la piste. Le système est entièrement automatisé et contrôlé par logiciel, ce qui évite au conducteur d'actionner l'embrayage, facilitant ainsi la sortie de la voie des stands.La McLaren Solus GT repose sur une. Elle a été créée à l'aide de méthodes de production spécialisées à faible volume, notamment un processus de « pré-imprégnation » du carbone pour une grande résistance structurelle et une uniformité accrue au niveau de la finition.Les structures du châssis avant et arrière sont également en fibre de carbone, le moteur et la boîte de vitesses constituant le reste du châssis.La fibre de carbone n'est pas le seul matériau de grande valeur utilisé pour la Solus GT.Reprenant les technologies aux plus hauts niveaux du sport automobile, des composants en titane imprimés en 3D ont été utilisés pour la structure de protection du cockpit et l'arceau de sécurité.Le système des suspensions comprend des doubles triangles avec un amortissement avec barres de torsion intérieures, actionnées par des tiges de poussoir à l'avant et à l'arrière. Les deux essieux sont reliés par des barres antiroulis, avec des options de réglage à la disposition du conducteur. Fabriqués en acier, les bras de la suspension avant sont enveloppés dans des carénages aérodynamiques en fibre de carbone, comme en Formule 1.Les jantes en aluminium forgé de 18 pouces, équipées d'écrous de blocage centraux, sont logées dans les passages de roue.Les roues sont chaussées de pneus conformes aux spécifications LMP (Le Mans Prototype), disponibles en version slick et wet.Le freinage est assuré par desusiné et des disques et plaquettes de frein en carbone.La répartition des forces entre les freins avant et arrière est réglable à partir du cockpit.La voiture de piste McLarenLa bête de piste bénéfice d'un poids ultraléger et de fortes qualités aérodynamiques.La McLaren Solus GT est une vitrine du savoir-faire de McLaren.Le processus de développement de la McLaren Solus GT en est actuellement au stade des essais sur piste.La monoplace à cockpit fermé McLaren Solus GT sera produite en série à 25 exemplaires, tous les exemplaires ayant déjà été vendus.Les premiers exemplaires seront livrés en 2023.