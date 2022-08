Le concept Skoda Vision 7S donne un aperçu du prochain modèle électrique de la marque

lève le voile sur le concept-car Le concept-car Skoda Vision 7S donneBasé sur la, le véhicule électrique viendra compléterle portefeuille de modèles de la marque tchèque.Le concept deVision 7S est le précurseur du style Skoda dans les années à venir.Le Skoda Vision 7S présente uneet unLa Tech-Deck Face est une réinterprétation de la calandre Skoda. Bien qu'elle ait des lignes similaires, la Tech-Deck Face est plus plate et plus large que le style actuel des calandres. Les nervures ont été remplacées par un verre assombri qui dissimule les capteurs du véhicule.Unecomplète la face avant. Celle-ci s'étend sur toute la largeur du véhicule au niveau du bord supérieur et présente des graphismes éclairés.Les phares sont étroits et sont positionnés plus à l'extérieur. Ils disposent de deux rangées l'une au-dessus de l'autre, prolongeant le groupe de feux à quatre yeux pour former un T.Les feux diurnes s'étendent loin dans les ailes et forment la ligne supérieure du T, encadrant visuellement l'avant.Les feux arrière à LED sont également disposés en T. La ligne supérieure se prolonge latéralement dans les ailes. Cet accent de design est répété sur les rétroviseurs caméra extérieurs ainsi que sur les poignées de porte sensitives, qui sont intégrées dans la carrosserie et disposées verticalement.Lesà l'avant et à l'arrière sont particulièrement visibles. Ils sont fabriqués à partir de pneus recyclés.sont intégrées à l'avant, par lesquelles l'air est dirigé vers les systèmes de refroidissement et les freins.Le concept dispose aussi dedans le pare-chocs arrière.Unesépare le soubassement massif des vitres latérales et souligne par sa courbe les larges épaules du Vision 7S.Sous cette ligne, lesà base de pneus recyclés sont proéminents.Les jantes aérodynamiques de 22 pouces sont presque entièrement fermées.Des sorties d'air supplémentaires sont placées entre les passages de roue et au-dessus des jupes latérales. Elles font office de marchepieds pour les portes antagonistes et sont dotées de grilles de protection. Ces grilles dirigent vers l'extérieur l'air chaud généré par le refroidissement de la batterie à haute tension.Lase fond dans unpour un meilleur aérodynamisme.Leprésente un design audacieux.L'intérieur estOn retrouve à l'intérieur de l'habitacle allongé du SUVVision 7S desainsi que des surfaces interactives.La partie supérieure du tableau de bord et des portes est revêtue d'un cuir durable foncé et bordée d'un éclairage d'ambiance indirect. Les parties inférieures, comme le tableau de bord et les accoudoirs des portes, sont aussi garnies d'un cuir durable plus clair et accentuées par un éclairage d'ambiance direct.Certains matériaux du Vision 7S proviennent de sources écologiques.Le plancher et le coffre sont fabriqués à partir de pneus recyclés. Ce matériel est résistant aux rayures et facile à nettoyer.La zone centrale des panneaux de porte est revêtue d'un tissu noir fabriqué à partir de fils de polyester recyclés.Du tissu recyclé est également utilisé pour les surfaces intérieures des sièges et sur le tableau de bord.Les traditionnelles touches de chrome sont remplacées par une peinture mate unique.Le Vision 7S offre aux passagers, avec un écran tactile central rotatif et des éléments coulissants permettant d'adapter l'habitacle à différentes situations.Pendant la conduite, toutes les commandes sont à portée de main du conducteur, et l'écran tactile central de 14,6 pouces est orienté verticalement.La structure du volant est à double méplat, ce qui permet de voir facilement l'écran d'instrumentation numérique de 8,8 pouces. Des molettes de défilement haptiques dédiées aux fonctions les plus importantes pendant la conduite sont mises en évidence par des accents orange flashy pour une utilisation rapide et intuitive.Le centre de la planche de bord est dominé par l'écran rotatif de 14,6 pouces. La zone supérieure de l'écran est dédiée aux contenus visuels importants tels que la carte et le guidage de la navigation, tandis que la zone inférieure affiche les informations de divertissement. Le système d'infodivertissement peut également être commandé par un smartphone.Un repose-main est placé de manière ergonomique sur la console centrale.Lors de la recharge ou de l'arrêt, lepeut être sélectionné par pression sur un bouton de la console centrale. L'intérieur se transforme d'un seul mouvement synchrone. Le volant et le combiné d'instruments glissent en s'éloignant du conducteur pour créer un espace supplémentaire. Les sièges de la première rangée pivotent vers l'intérieur et s'inclinent pour plus de confort, permettant aux passagers arrière de mieux voir l'écran central. Les sièges de la deuxième rangée s'inclinent également. Tous les passagers peuvent alors profiter d'une position assise plus confortable et d'une meilleure vue sur l'écran, qui pivote en position horizontale pour afficher de manière optimale le contenu du divertissement.Le concept se singularise par l'installation du siège enfant sur la console centrale devant la deuxième rangée de sièges, soit à l'endroit le plus sûr du véhicule. Le siège enfant est intégré à la console centrale dans le sens inverse de la marche. L'enfant est ainsi protégé de manière optimale.Les passagers de la deuxième rangée peuvent toujours garder un oeil sur l'enfant et une caméra optionnelle située dans la zone du toit arrière peut également transmettre une vidéo sur l'écran central d'infodivertissement.Le SUV électrique sept places Skoda, basé sur la plateforme MEB de Volkswagen destinée aux véhicules électriques , dispose d'uneet revendique uneen cycle WLTP et une