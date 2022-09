Le concept-car Manifesto illustre la vision de Dacia d'une automobile essentielle robuste

Leest unpour un usage Outdoor, abordable et écologiquement performant.Le concept Manifesto adopte les fondamentaux de l'avec une, uneassociée à desainsi qu'uneLe concept Manifesto est en connexion avec la nature. Il n'y a aucun filtre entre les passagers et l'environnement : pas de portes, pas de vitres et pas de pare-brise.Le toit modulaire peut transporter toutes sortes de chargement grâce à des barres de fixation déployables en multiples configurations.Le hayon arrière se transforme en un plan de travail.L'unique projecteur avant suffit à bien éclairer et il est extractible pour se transformer en une puissante lampe torche mobile.Une batterie dédiée et extractible fournit de l'électricité à travers une prise domestique.Le concept Manifesto est « waterproof » : l'intérieur peut être lavé avec un simple jet d'eau.Le revêtement amovible des sièges se transforme en sac de couchage en quelques secondes.L'approche « Bring your Own Device » de Dacia intègre le smartphone à la planche et l'ordinateur de bord, permettant aux passagers de garder la connexion avec les services offerts par leur smartphone.Les principales pièces plastiques de la carrosserie du concept Manifesto contiennent une partie notable de matériaux recyclés. Baptisée Starkle et fabriquée à partir de polypropylène de réemploi, cette matière se distingue par son rendu moucheté.L'intérieur est également aménagé avec des éléments naturels, tel le liège recouvrant la planche de bord.Le pneu non pneumatique est increvable et peut être conservé pendant toute la durée de vie du véhicule.. C'est un laboratoire d'idées, dont certaines innovations profiteront aux futures Dacia de série.Certains y verront néanmoins une prochaine déclinaison Dacia robuste à transmission intégrale du Lada Niva