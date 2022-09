Renault R5 Turbo 3E: un show-car électrique spectaculaire dédié au drift

présente undans le cadre des célébrations des 50 ans de la Renault 5 et de ses versions sportives les plus mythiques, les Renault 5 Turbo et Turbo 2.Sous une, lareprend dans ses formes le capot, les portes, ainsi que la cabine de son aînée.La face avant du show-car R5 Turbo 3E dispose d'unamenant à la fois refroidissement et appui au sol. Le découpage vertical en trois parties rappelle le bouclier de la Renault 5 Turbo 2. On retrouve également des. Ils sont au nombre de quatre, chacun étant composé de 16 LED.A l'avant et à l'arrière, d'autrescolorées en rose, bleu et jaune forment des bandeaux qui s'allument et clignotent lorsque la voiture part en drift. Les jeux vidéo « rétro » des années 80 et 90 ont servi d'inspiration pour les stickers de décoration camouflage de la carrosserie.Lesse parent de rose et sur la vitre arrière gauche.La R5 Turbo 3E revisite lesde la « Turbo 2 » au niveau des ailes arrières pour afficher une largeur de, pour une longueur deet une hauteur de 1,32 mètre.L'permet à la R5 Turbo 3E de rester collée au sol dans les dérives les plus extrêmes.Dédiée à la performance et au circuit, la R5 Turbo 3E est une « drifteuse » électrique àA l'instar de son aînée, la Renault R5 Turbo 3E est une stricte, l'arrière étant occupé par le groupe motopropulseur : deux moteurs électriques entraînant chacun une roue, avec des batteries placées au milieu, sous le plancher.Montée sur un, protégée par un fond plat et cernée par des arceaux de sécurité, la mécanique de la R5 Turbo 3E affiche une puissance totale deet unCette « bombinette » électrique est capable d'avaler le(3,9 secondes en mode Drift) et d'atteindre uneLapermet une session de plusieurs tours de drift.L'évitement des obstacles est facilité par un angle de braquage des roues supérieur à 50°.Pour faciliter l'enregistrement des performances réalisées, le show-car R5 Turbo 3E dispose d'une, à l'intérieur comme à l'extérieur. On en retrouve à la place des projecteurs à l'avant ainsi qu'à celle des rétroviseurs extérieurs. Des emplacements choisis pour obtenir les meilleures images de ses sessions de drift.« R5 Turbo 3E mêle à la fois design ultra tech et exubérance assumée avec de nombreuses références à l'univers de la compétition automobile et à celui des jeux vidéo. Cette association propulse le show-car dans la modernité et la technologie, à la frontière du réel et du virtuel. Cette pure « drifteuse » électrique démontre que l'électrique peut aussi être fun avec des performances incroyables ! » souligne Gilles Vidal, Directeur du Design Renault.Le show-car R5 Turbo 3E sera présenté en première mondiale au concours d'élégance de Chantilly Arts et Élégance 2022 le 25 septembre, puis exposé à partir au Mondial de l'Auto 2022 à Paris.