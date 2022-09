Le concept électrique Citroën oli est un laboratoire d'idée sur roues

Leprend le contrepied des tendances actuelles de l'industrie automobile proposantAu milieu des années 70, une voiture familiale pesait environ 800 kg, mesurait 3,7 mètres de long et 1,6 mètre de large. Aujourd'hui, ces véhicules pèsent plus de 1 200 kg, voire 2 500 kg, et mesurent au moins 4,3 mètres de long pour 1,8 mètre de large. Les exigences réglementaires et de sécurité ont en partie contribué à cette croissance, mais pas que. Les exigences de la clientèle automobile européenne y sont pour beaucoup.Loin d'un, pesant 2 500 kg, rempli d'écrans et de gadgets,Doté, le concept Citroën oli adopte uneTechniquement, le concept Citroën oli ciblegrâceLe concept Citroën oli s'attache à obtenir(ACV) de sa catégorie, depuis la conception avec, jusqu'aux processus de production responsables, en passant par la durabilité pour une "durée d'utilisation" prolongée et une recyclabilité renforcée en fin de vie.Le concept Citroën oli. Ils sont, et la conception du dossier en « maille » permet de diffuser plus de lumière naturelle à l'intérieur du véhicule. Ils peuvent être renforcés ou personnalisés. Les sièges sont responsables et durables, le poids du véhicule est réduit et le confort des occupants est amélioré grâce à une meilleure diffusion de la lumière dans l'habitacle en plus du confort d'assise.formant une structure sandwich en nid d'abeille entre des panneaux de renfort en fibre de verre. Ils sont enduits de résine polyuréthane Elastoflex recouverte d'une couche protectrice d'Elastocoat résistante et texturée, souvent utilisée pour les parkings ou les rampes de chargement, et peints avec la peinture à l'eau BASF R-M Agilis.Ces panneaux de 6 kg, créés avec BASF, sont 50 % plus légers que leur équivalent en acier et suffisamment rigides et solides pour qu'un adulte puisse se tenir debout dessus.Des rails de chaque côté du panneau de toit permettent de fixer des accessoires, tels qu'un porte-vélos ou un coffre de toit.car c'est la manière d'avoir la plus courte distance entre le haut et le bas et d'utiliser la plus petite quantité de verre possible. Plus le pare-brise est petit et léger, moins il est coûteux à produire ou à remplacer, et plus il réduit l'exposition des occupants au soleil et donc le besoin de climatisation. Cela permettrait de réduire la consommation de la batterie de 17%.Le pare-brise vertical est aussi moins aérodynamique, mais la vitesse de pointe du concept Citroën oli est limitée àpour circuler dans les zones urbaines et péri-urbaines.Un système expérimental « Aero Duct », entre la partie avant et le haut du capot plat, souffle de l'air en direction du pare-brise, créant un effet rideau pour faire glisser le flux d'air au-dessus du toit.Le cadre caractéristique du pare-brise est recouvert d'un, bien que montées différemment. Elles sont plus légères, quoique solides, et plus faciles à fabriquer et assembler.Les portes comprennent moitié moins de composants, et la suppression du haut-parleur, du matériel d'insonorisation et du câblage électrique permet de gagner environ 7 kg par porte.La réduction de la complexité industrielle et la simplification de la construction permettent d'économiser 20 % du poids par porte par rapport à une berline bicorps familiale standard.afin d'atténuer les effets des rayons du soleil et leur système d'ouverture à pantographe très simple d'utilisation permet une ventilation naturelle.Plus étroites,pour donner aux passagers plus de lumière et de visibilité. La forme différente des portes avant et arrière permet d'ajouter une prise d'air passive assurant la ventilation des passagers à l'arrière.Lorsque les portes sont ouvertes, l'accès à l'habitacle est large, dégagé et sans obstacle.Le concept oli propose. Le hayon se rabat. Lorsque l'on retire le panneau du plateau de chargement, il y a jusqu'à 582 mm de hauteur entre le sol du véhicule et la lunette arrière. Une fois le panneau en place, un espace de coffre de 330 mm de haut s'ouvre en dessous. Léger et plat, le panneau de la benne amovible est fabriqué à partir de la même structure en carton recyclé que les panneaux du capot et du toit.« En définitive, c'est un choix de style de vie plus qu'un choix de véhicule. Vous pouvez choisir de payer pour bénéficier de fonctions dernier cri et de l'intelligence artificielle que vous n'utilisez que 2 % du temps en conduisant, ou vous pouvez vous demander quelle est la solution la plus responsable et quels sont vos réels besoins en la matière », assure Laurence Hansen, Directrice Produit et Stratégie Citroën. « Oli est une façon de dire "Assez ! Je veux quelque chose d'innovant, mais simple, abordable, responsable et durable.'' C'est tout cela et aussi une bonne dose de plaisir dans votre quotidien !»Citroën oli montre qu'en s'attaquant aux ennemis de l'autonomie et de l'efficience des véhicules électriques à batterie,« C'est un cercle vicieux : pour augmenter l'autonomie, il faut une batterie plus grande. De même, l'ajout de nouvelles technologies nécessite plus de puissance, donc une batterie plus grande. Tout cela augmente le poids, la complexité et les coûts, et plus un véhicule est lourd, moins il est efficient », ajoute Laurence Hansen. « Oli met en lumière ce que l'on peut obtenir en adoptant une approche complètement différente. »Le concept Citroën oli a été conçu pour maximiser longévité et durabilité, de sorte que, comme une maison, il puisse compter plusieurs propriétaires et allonger son cycle de vie active. L'objectif est de faciliter la réparation, la remise en état, la modernisation et la personnalisation afin de pouvoir le transmettre « comme neuf » à plusieurs propriétaires successifs, ou de le conserver sur plusieurs générations au sein d'une même famille.