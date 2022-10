Le concept-car Alpenglow est un manifeste de la marque Alpine

lève le voile sur le concept-car Le concept Alpenglow illustre le futur de la marque automobile sportive de Dieppe et ce que seront les modèles Alpine de demain, ceux de route comme de compétition.La forme du concept-car permet d'afin d'augmenter lesLaest le point de départ d'une ligne rouge qui traverse le concept-car Alpenglow.Sur la partie latérale, une ligne de caractère vient dessiner la prise d'air et crée un tunnel aérodynamique.Façonné pour la compétition, le concept-car utilise des, pour un aérodynamisme ultime.Lessubliment la partie latérale avec une forme généreuse qui s'intègre au design sculpté d'Alpenglow.Avec unepour une largeur dépassant les 2 mètres et une hauteur inférieure à 1 mètre, le concept-car présente les proportions d'une voiture de rêve.Lesreprésentent le langage design des futures Alpine.Le concept-car Alpenglow est uneoù le pilote est endans un, entouré de deux réservoirs «â€¯pontons » cylindriques d'hydrogène à 700 bars.Le cockpit enveloppant d‘Alpenglow prend la forme d'unLe, avec des palettes de changement de vitesse, transparentes et rétroéclairées, est inspiré des courses automobile d'endurance.Le volant accueille sur sa partie basse, avec plusieurs fonctions intégrées qui font écho directement aux volants de Formule 1. Ils permettent d'avoir plusieurs réglages comme le « track control » ou bien le freinage régénératif.Le volant est également doté d'un, pour un surplus de puissance.Pour démarrer le véhicule, le conducteur dispose d'unequ'il insère dans le volant.Depermettent de découvrir la technologie du véhicule. Les pièces techniques noires comme les suspensions et la colonne de direction sont visibles.Les pédales, les palettes au volant, les triangles qui encapsulent l'hydrogène, l'aileron et une partie du capot moteur sont transparents et visibles.L'aileron arrière se démarque par sa transparence totale qui dissimule sa présence et sa fonctionnalité. Au-delà de son aspect très léger, il est mobile, ce qui permet de réduire la trainée aérodynamique et de générer plus d'appui.Laont été largement utilisés pour la conception du concept Alpenglow.Le drapeau bleu, blanc, rouge affiché à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule rappelle la fabrication française et le savoir-faire automobile français.Le concept Alpenglow embarque un moteur à combustion interne àalimenté par une(FCEV).