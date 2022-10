Mobilize Solo Concept : un projet de véhicule une place à l'encombrement extérieur minimal

Mobilize lève le voile sur le, pensé en dehors des codes automobiles Le projet Solo Concept est unLong de, le Solo Concept est large de 0,90 mètre et haut de 1,75 mètre.Lese déplace dans unedans un objet de mobilitéL'idée initiale des designers Indiens de Renault était de concevoir unLe Solo Concept est doté de trois roues : deux motrices à l'avant et une plus petite directrice à l'arrière.Lapermet un accès à bord exclusivement par le côté gauche.Le Solo Concept se conduit sans permis, sans ceinture de sécurité et sans casque.Unévoque le monde des jeux vidéoLe véhicule une place circule à faible vitesse,La carrosserie enveloppante, un airbag et un bouton d'urgence permettant d'arrêter le véhicule en cas de situation à risque.Le Solo Concept offre une meilleure protection que les trottinettes, gyropodes et autres NVEI (Nouveaux véhicules électriques individuels) en cas d'accident.A bord, l'assise inclinée bascule vers l'avant pour dégager un espace de rangement prévu pour un sac.L'habitacle et la carrosserie sont faciles à nettoyer au jet d'eau.La structure de Solo Concept est composée de matériaux 50 % recyclés et le véhicule est recyclable à 95 %.Plusieurs Solo Concept peuvent s'emboîter les uns dans les autres pour réduire leur emprise au sol sur les parkings. Une place de stationnement standard peut accueillir théoriquement jusqu'à six Solo Concept à la queue leu-leu.Côté recharge, trois solutions sont proposées : par câble, par induction (sans fil) ou par échange de batterie.Grâce à la technologie induction, plusieurs Solo Concept emboîtés peuvent se recharger en même temps en n'utilisant qu'un seul point de charge. Le véhicule de tête est branché à la borne et transmet l'électricité par induction aux autres Solo Concept positionnés derrière lui.Il est possible de démonter la batterie du Solo Concept pour la recharger séparément à domicile.