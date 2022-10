Jeep Avenger 4xe Concept: un Avenger entièrement électrique quatre roues motrices 5 photos Jeep Avenger 4xe Concept: un Avenger entièrement électrique quatre roues motrices ×

Jeep dévoile l'Avenger 4xe Concept au Mondial de Paris 2022.



Doté de quatre roues motrices, l'Avenger 4xe entièrement électrique sera ajouté ultérieurement à la gamme 4xe de Jeep.



Le 4xe Concept illustre la philosophie de « concentré de liberté » de la Jeep Avenger.



Extérieurement, le 4xe Concept dispose de crochets de remorquage marqués en bleu, d'élargisseurs d'ailes dotés d'extracteurs d'air et de pneus plus agressifs pour évoluer en tous chemins.



L'angle d'attaque a été amélioré à 21 degrés, l'angle de fuite à 34 degrés et l'angle ventral à 20 degrés, avec une garde au sol qui dépasse les 200 mm.



L'extrémité avant dispose d'une protection supplémentaire, avec un revêtement plus épais et des projecteurs supplémentaires ont été intégrés sous la calandre pour améliorer la visibilité lors de la conduite de nuit.



L'Avenger 4xe Concept présente un système de chargement de toit léger qui, avec un système spécial de sangles qui comprime les bagages sur le toit. Celui-ci dispose d'une protection anti-rayures sur toute sa longueur. L'ensemble est complété par un autocollant de capot antireflet et un traitement de calandre anti-rayures pour la conduite dans les chemins.

Eric Houguet, écrit le 18/10/2022