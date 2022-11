Le concept de roadster électrique Polestar O2 incarne la mobilité électrique à toit ouvert

Le deuxième concept-car de la marque électrique scandinaveimagine un futur pour lesLePolestar O2 incarne la vision de Polestar de la mobilité électrique à toit ouvert.Le concept Polestar O2 est un cabriolet à toit rigide électrique.Reposant sur une, gage de rigidité, le roadster électrique Polestar se singularise par une, une, le, leset l'L'aest optimisé pour maximiser l'autonomie grâce à des éléments aérodynamiques tels que les conduits intégrés qui améliorent le flux d'air laminaire sur les roues et les côtés de la carrosserie, et les feux arrière qui fonctionnent comme des lames d'air pour réduire les turbulences derrière la voiture Unest utilisé dans l'habitacle.Le terme « mono-matériau » désigne l'utilisation d'un seul matériau pour fabriquer différents composants.Dans le roadster électrique Polestar O2, le polyester recyclé est utilisé pour tous les composants souples de l'habitacle : mousse, adhésif, fibres tricotées en 3D et stratification non tissée. Cela simplifie le recyclage tout en réduisant le poids.