Le Toyota bZ Compact SUV Concept électrique se démarque par son design futuriste

lève le voile sur le concept électriqueau salon de Los Angeles.Le Toyota bZ Compact SUV Concept annoncede la gamme bZ de Toyota.La marque bZ (Beyond Zero) regroupe les modèles électriques à batterie (BEV) de Toyota.Le bZ Compact SUV Concept se démarque par sonainsi que par l'utilisation de matériaux durables dans sa fabrication.Le Toyota bZ Compact SUV Concept est conçu selon le concept de design « clean-vital ».Cette approche esthétique marquante allie le minimalisme d'un véhicule électrique zéro émission locale et le dynamisme du futur.Ladu concept-car Toyota contribue à son design futuriste.Lesde la voiture électrique accentuent laLescontribuent à la modernité du style.L'habitacle compact donne au véhicule électrique une apparence agile et contribue à l'efficacité aérodynamique.Le design avant-gardiste se retrouve dans leavec deux grands écrans et un volant octogonal aplati.Un assistant personnel embarqué répond aux commandes du conducteur et des passagers avant ou arrière grâce à des signaux lumineux et sonores qui se déplacent dans l'habitacle.On retrouve à l'intérieur du Toyota bZ Compact SUV Concept des sièges fabriqués à partir de matériaux végétaux recyclés.