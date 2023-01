BMW i Vision Dee: une berline électrique futuriste dotée d'un langage stylistique épuré

présente laà l'occasion du Consumer Electronics Show (CES) 2023 à Las Vegas.Laest uneà l'intérieur comme à l'extérieur.L'extérieur est défini par le profil intemporel de laqui façonne l'histoire de BMW.Les éléments de design traditionnels de la marque à l'hélice bavaroise, comme la double calandre, les phares circulaires et le « pan de Hofmeister » sont. Autour, lesremplacent les éléments analogiques.Le design de la BMW i Vision Dee est volontairement épuré pourÀ l'intérieur, lava de pair avec une utilisation limitée des matériaux, des commandes et des affichages.Le, avec une branche centrale verticale, crée des points de contact qui peuvent être actionnés en déplaçant le pouce. Ces points de contact phygitaux permettent de sélectionner le contenu projeté sur le pare-brise et, grâce l'affichage tête haute, soutiennent le principe « mains sur le volant, yeux sur la route ».Le nom « Dee » signifie Digital Emotional Experience et c'est précisément l'objectif de la BMW i Vision Dee: créer un lien fort entre le conducteur et la voiture Lesiront bien au-delà du niveau de la commande vocale et des systèmes d'assistance au conducteur.L's'étend sur toute la largeur du pare-brise.Lapermet d'afficher, sur commande, des informations sur la plus vaste surface possible. Le pare-brise devient un véritable écran de projection.Le BMW Mixed Reality Slider, associé à l'affichage tête, est le cœur de la technologie digitale et la commande centrale de la BMW i Vision Dee.À l'aide de, intégrés au tableau de bord selon le principe de la « Shy Tech », les passagers peuvent décider de la proportion de contenu digital qu'ils souhaitent voir apparaître sur l'affichage tête haute de la BMW i Vision Dee. La sélection, selon cinq niveaux, va de l'analogique, aux informations relatives à la conduite, au contenu du système de communication, à la projection de réalité augmentée jusqu'à l'entrée dans des mondes virtuels. En parallèle, les passagers peuvent également utiliser les vitres à gradation pour estomper progressivement le monde réel qui les entoure. La réalité mixte peut ainsi être expérimentée d'une manière immersive dans la BMW i Vision Dee, qui fait appel à différents sens sans nécessiter d'outils supplémentaires, créant ainsi une nouvelle dimension du plaisir de conduire.L'expérience digitale de la BMW i Vision Dee commence à l'extérieur du véhicule avec unqui combine éléments graphiques, effets lumineux et sonores.. Ensemble, ils forment une icône phygitale (fusion de physique et digital) sur une surface uniforme évolutive. La voiture produit ainsi différentes « expressions faciales ». La BMW i Vision Dee peut parler aux gens et, en même temps, exprimer visuellement des humeurs telles que la joie, l'étonnement ou l'approbation. La BMW i Vision Dee peut également projeter une image de l'avatar du conducteur sur la vitre latérale lors du scénario d'accueil.La BMW i Vision Dee incarne une nouvelle étape sur la voie menant à la prochaine génération de voitures électriques BMW : la « Neue Klasse ».