Le Peugeot Inception Concept incarne la vision de la marque pour ses futurs véhicules

La marque au lion présente le. L'appellation Peugeot Inception Concept (ou « Inceptio » en latin) signifie le « début ».Le concept Inception affiche lede la marque Peugeot pour ses futurs véhicules électriques Le nouveau design Peugeot évolue entre deset des, plus géométriques et acérées.Le design du Peugeot Inception Concept repose sur lequi plonge jusqu'au-devant des pieds du conducteur et du passager avant.De profil, le design conserve les codes Peugeot d'une berline élancée.Les passagers du Peugeot Inception Concept sont au cœur deLa totalité du vitrage (pare-brise, vitres latérales et custode) est issue d'un verre conçu pour l'architecture.Le verre bénéficie d'un(traitement par bains d'oxides métalliques), process initialement utilisé pour la visière des casques d'astronautes par la NASA, règle le problème thermique et anti UV.Le verre Narima dispose d'une réflexion plutôt chaude, dans les couleurs jaunes, et d'une transmission plutôt froide, dans les teintes bleutées.Cette surface vitrée crée un subtil dialogue entre l'extérieur et l'intérieur. A l'extérieur, elle se reflète sur la teinte de caisse neutre. A l'intérieur, elle diffuse ses éclats de lumière sur les matériaux en modifiant perpétuellement les reflets et les teintes.La teinte de caisse est composée dese teintant en fonction de l'environnement extérieur. Elle est monocouche, d'où une consommation d'énergie moindre lors de son application.Leadopte une nouvelle signature lumineuse qui intègre les trois griffes de Peugeot. La face avant « Fusion Mask » fusionne toute la partie calandre et la partie signature au sein d'un même objet qui embarque également les capteurs. Elle est composée d'un verre en une seule pièce avec, en son centre, le logo luminescent avec effet 3D. Le masque est parcouru de trois barrettes horizontales traversées par les trois griffes. Les quatre modules des optiques sont logés sous le masque en verre, traité avec un effet miroir.Une « Tech Bar » traverse horizontalement la peau des portières. L'écran affleurant émet différents messages à l'extérieur de la voiture lorsque le conducteur et ses passagers s'en approchent.L'permet de reconnaître la conductrice ou le conducteur, afin d'opérer les réglages de confort (posture des sièges, température, mode de conduite et préférences Multimédia) désirés par chaque occupant.Outre le niveau de charge des batteries, la « Tech Bar » intègre les messages de bienvenue et d'au-revoir, ainsi que les nombreux capteurs et radars liés à la délégation de conduite.La partie basse des portes s'élargit et ressort pour gagner en aérodynamique sur cette zone très sensible.Laadopte unavec les trois griffes Peugeot sur deux épaisseurs de verre.Lesdu Peugeot Inception Concept sont dessinées sur une. Des inserts de textile forgé participent à l'effort aérodynamique, alors que les inserts aluminium avec micro-perforations donnent un aspect high-tech. L'emblème du Lion éclairé reste statique lors de la rotation de la roue.A l'intérieur de la roue, on aperçoit l'étrier de frein recouvert de verre à effet miroir.Le Peugeot Inception Concept est conçu sur l'une des quatre« BEV-by-design » de Stellantis, annoncées à partir de 2023.Nées pour l'électrification, les futures plateformes « BEV-by-design » offrent des différences majeures en termes d'architecture permettant de repenser intégralement l'habitacle pour une posture de conduite inédite et une nouvelle expérience à bord pour les passagers.Les plateformes natives électriques « BEV-by-design » introduiront également des modules technologiques alimentés par l'intelligence artificielle : STLA Brain, STLA SmartCockpit et STLA Autodrive.La plateformesur laquelle repose le Peugeot Inception Concept, s'habille d'une silhouette de berline basse (1,34 mètre) deLe Peugeot Inception Concept électrique est doté de laLa batterie de 100 kWh permet de parcourir, soit la distance de Paris à Marseille ou celle de Bruxelles à Berlin.La consommation électrique s'élève àLa batterie recharge l'équivalent de 30 km d'autonomie en une minute, soit 150 km en cinq minutes.Le Peugeot Inception Concept se, simplifiant la recharge par l'absence de câble.Deux moteurs électriques, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, font du Peugeot Inception Concept uneLa puissance cumulée tutoie les(500 kW).L'accélération de 0 à 100 km/h est exécutée enLa technologie embarquée dufait disparaître le volant classique tel qu'on le connait depuis des décennies, au profit d'une commande Hypersquare où les liaisons mécaniques disparaissent au profit de commandes électriques digitales.Les paramètres de conduite se contrôlent du bout des doigts par de simples clics ou appuis comme dans un jeu vidéo.L'à commandes électriques digitales se compose d'un écran doté à chacun de ses quatre coins d'alvéoles circulaires intégrant les fonctions commande de direction et activation des commandes du véhicule par simples impulsions des pouces.La gestuelle est proche de celle développée au quotidien avec un smartphone.Le centre de l'Hypersquare est constitué d'un écran de type tablette dédié à la diffusion des informations de contrôle. Les pictogrammes des diverses fonctions (climatisation, volume de la radio, ADAS, etc.) sont affichés sur les deux parties latérales pour faciliter l'accès à la commande choisie.La commande Hypersquare se combine en arrière-plan à un écran souple qui diffuse à 360° les informations de conduite ou d'info-divertissement. Le Halo Cluster, avec son écran circulaire, permet d'informer les passagers qui s'approchent de la voiture.Lors de la transition vers la(STLA AutoDrive), l'Hypersquare se rétracte et un écran panoramique se déploie en coulissant depuis le plancher.A bord du Peugeot Inception Concept, la planche de bord disparaît, ainsi que la traverse et le tablier.L'habitacle rend visible des pièces jusqu'alors invisibles.Le Peugeot Inception Concept inspirera les futurs modèles électriques Peugeot à partir de 2025.