Audi activesphere concept: un coupé crossover électrique avec transmission quattro

lève le voile sur le. Quatrième concept de la série sphere, l'Audi activesphere concept marque l'aboutissement des concepts sphere produits par la marque aux anneaux.Après le roadster Audi skysphere en 2021, la berline Audi grandsphere et l'Audi urbansphere space concept en avril 2022, un coupé crossover quatre portes, à la carrosserie polyvalente , fait ses débuts.L'Audi activesphere concept est unqui se transforme en pick-up.Le modèle de, 2,07 mètres de large et 1,60 mètre de haut est une voiture de sport de luxe avec une imposante garde au sol et des roues de 22 pouces.Lesdonnent au véhicule une apparence plus compacte que ce que les chiffres indiquent.Les grandes roues de 22 pouces et la garde au sol, l'habitacle plat caractéristique des modèles Audi et l'arche de toit dynamique confèrent au véhicule des proportions qui rappellent celles d'une voiture de sport.Lessur les deux portières avant ont été conçus pour minimiser la traînée.L'absence d'arêtes crée des transitions fluides entre les surfaces convexes et concaves de la carrosserie.Vues de derrière et de côté, les roues arrière sont horizontales.Lesreprésentent une part importante de la carrosserie.À l'avant, l'activesphere est revêtue de la calandre Singleframe conçue comme un vitrage transparent offrant aux passagers une vue dégagée du coffre avant.Des surfaces vitrées recouvrent les flancs du véhicule, sur le bas des portières, brouillant la frontière entre l'environnement et l'intérieur de l'Audi activesphere lorsqu'elle est en mode tout-terrain.Leest en grande partie vitré pour et le toit est transparent.Quel que soit l'angle, l'Audi activesphere concept laisse uneAu-dessus de la calandre Singleframe, à droite et à gauche, lesressemblent à des yeux braqués.D'une simple pression d'un bouton, l'arrière de l'activesphere se transforme en(« active back »), capable de transporter des équipements de loisirs tels que des vélos, des skis ou du matériel de sport nautique.L'Audi activesphere s'affranchit des frontières avec polyvalence grâce à un système d'entraînement et à une suspension qui lui permettent d'exceller sur la route et sur tout autre terrain.Lade l'Audi activesphere estEn hors piste, elle peut être augmentée de 40 mm de la hauteur de base (208 mm), ou réduite de la même valeur pour la conduite sur route. La caractéristique profite au centre de gravité et à l'aérodynamique lors d'une conduite rapide.L'angle d'approche de l'Audi activesphere en mode tout-terrain est de 18,9 degrés, et l'angle de départ de 28,1 degrés.Lessont suffisamment volumineux pour rouler sur tout type de terrain.Les roues sont dotées de segments mobiles : hors-piste, ils s'ouvrent pour améliorer la ventilation ; sur route, ils se ferment pour une aérodynamique optimale.L'(2,97 mètres) offre un maximum d'espace pour les jambes des passagers.Les portières de l'Audi activesphere, fixées sur les montants de pare-brise et des vitres arrière, s'ouvrent dans des directions opposées.. Tout l'espace intérieur s'ouvre aux passagers dès qu'ils montent à bord.Lessemblent flotter dans le prolongement de la console centrale intégrale en hauteur.Quand l'Audi activesphere concept est en, le tableau de bord, le volant et les pédales disparaissent. Sur la première rangée de sièges, un espace s'ouvre devant le conducteur. Entièrement vitrée, la calandre Singleframe offre une vue dégagée de la route.Le tableau de bord fonctionne comme une grande barre audio (au travers des lamelles en bois) et comme une large bouche d'aération intelligente, qu'il soit déployé et replié.Si le conducteur souhaite reprendre le contrôle du volant, le tableau de bord (ainsi que le volant) se déplie de sous le pare-brise.Le coupé crossover affiche des, tout en étant capable de se transformer en quelques secondes en un pick-up capable de transporter des équipements de sport.Le coffre cargo peut accueillir deux vélos électriques.Conçue sur la plateforme premium électrique modulaire PPE d'Audi, l'activesphere est dotée d'une transmission électrique et de la technologie de charge rapide.Les moteurs électriques sur les essieux avant et arrière de l'Audi activesphere concept à transmission intégrale délivrent uneLainstallée entre les essieux peut stocker environ 100 kWh.Le concept électrique ne produit aucune émission locale et offre une autonomie de plus de 600 km et un temps de charge ultra rapide grâce à une. Le système permet de charger la batterieen peu de temps à des stations de charge rapide.La technologie de charge de 800 volts offre des temps de charge qui se rapprochent d'un arrêt pour faire le plein d'une voiture dotée d'un moteur à combustion.. La batterie de 100 kWhLe concept-car électrique Audi est équipé de laEn termes de dynamique, l'Audi activesphere électrique à transmission quattro offre un couple élevé dès le premier tour.Elle accélère deLa vitesse de pointe peut être modifiée selon que la voiture est en mode route ou tout-terrain.Le concept-car a été conçu et développé à l'Audi Design Studio de Malibu