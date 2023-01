Le concept Porsche Vision 357 rend hommage à la Porsche 356 de 1948

En 1948, Ferry Porsche conçoit la voiture de sport de ses rêves : laLa voiture donnera naissance à la marque Porsche.En 2023, le constructeur de voitures de sport dévoile laà l'occasion des 75 ans de la marque de voitures de sport Porsche.La Porsche Vision 357. Le concept car conjugue au présent le design de la première Porsche tout en y proposant des évolutions possibles du design de demain.La signature lumineuse du concept en est une illustration : à la fois moderne et visionnaire, elle s'oriente vers l'avenir.L'idée à l'origine du concept car tient dans la tension créée par les interactions entre tradition et innovation :« Avec la Porsche Vision 357, nous avons créé un cadeau d'anniversaire très spécial. Ce concept rend hommage aux racines stylistiques de la marque, qui remontent à la 356 », déclare Michael Mauer, qui dirige le département Style de Porsche. « La Porsche Vision 357 propose une synthèse cohérente du passé, du présent et du futur de la marque. Si les proportions du concept ne sont pas sans rappeler celles de son illustre devancière, les détails de sa conception préfigurent l'avenir. » Conçue sur la plateforme du 718 Cayman GT4 RS de 500 ch (368 kW), la Porsche Vision 357 incarne l'excellence en matière de performances sportives.Exposée à Berlin dans le cadre de l'exposition temporaire « Driven by Dreams, avant de faire le tour du monde, la Porsche Vision 357 illustre l'esprit qui anime l'entreprise.Le design a toujours été une composante centrale de la marque qui a contribué à forger la légende de Porsche.« L'une des missions principales du département Style Porsche est d'envisager l'avenir sous un angle créatif. Les concepts développés constituent un vivier d'idées dans lequel nous puisons pour définir les concepts stylistiques de demain », poursuit Michael Mauer. « Nous nous projetons constamment vers l'avenir de la mobilité. Jour après jour, l'histoire de la marque constitue une formidable source d'inspiration : il n'y a rien de paradoxal à revenir aux sources de notre tradition stylistique pour créer un concept novateur incarnant notre vision d'avenir. Dans cette démarche, la liberté créative joue un rôle majeur : c'est là que peuvent émerger des idées précieuses, celles qui nous aident à porter notre philosophie stylistique vers de nouveaux horizons. »