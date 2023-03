Concept Volkswagen ID. 2all : une voiture électrique compacte à moins de 25 000 euros

présente le concept de voiture électrique compacte à moins de 25 000 eurosLe concept ID. 2all est développé sur la base du tout dernier stade d'évolution de la plateforme modulaire électrique (MEB).L'ID. 2all sera le premier véhicule de la plateforme électrique MEB à traction.Le concept ID. 2all est équipé d'un moteur électrique de 226 ch (166 kW) et aura une autonomie WLTP théorique allant jusqu'à 450 kilomètres.La stabilité, la sympathie et l'enthousiasme définissent à eux trois le design du concept Volkswagen ID. 2all.« L'ID. 2all laisse entrevoir le nouveau langage stylistique de Volkswagen, basé sur les trois piliers que sont la stabilité, la sympathie et l'enthousiasme. » explique Andreas Mindt, Directeur du Design de la marque Volkswagen.« La valeur la plus importante pour le design Volkswagen est la stabilité », esquisse Andreas MindtL'un des éléments du langage stylistique du concept ID. 2all est le design des montants C développé pour la première Golf L'ID. 2all présente une réinterprétation de cette signature visuelle du montant C.Le mariage du capot avant et de la silhouette rectiligne donne au concept ID. 2all un aspect élancé.L'habitacle du concept ID. 2all présente un design épuré.L'écran tactile (diamètre : 32,7 cm / 12,9 pouces) du système d'infodivertissement est doté d'une nouvelle structure de menu.En dessous se trouve un bloc de gestion de la climatisation distinct.La commande des principales fonctions de climatisation s'effectue au moyen de touches éclairées.Au milieu de la barre de climatisation se trouve un bouton rotatif permettant de régler le volume du système d'infodivertissement.Un étage plus bas sur la console centrale, on trouve deux grandes interfaces de recharge par induction pour smartphones fixés par aimantation.D'autres fonctions sont réglées au moyen du bouton de menus dans la console centrale, qui permet également de modifier l'apparence des cadrans numériques.Le volant multifonction se veut simple et intuitif avec deux boutons rotatifs et deux touches à gauche et à droite.Le conducteur du concept ID. 2all peut consulter toutes les informations importantes sur un même axe visuel via le poste de conduite numérique (27,7 cm / 10,9 pouces) et un affichage tête haute.De nombreuses interfaces USB-C (45 watts) réparties dans l'habitacle et des supports magnétiques avec fonction de recharge par induction dans le dossier des sièges avant alimentent les smartphones en énergie.Une prise de courant 230 V permet d'alimenter les appareils de plus grande taille.Longueur: 4 050 mmLargeur: 1 812 mmHauteur: 1 530 mmEmpattement: 2 600 mmL'habitacle du concept permet une utilisation maximale de l'espace.Le dossier de siège passager avant rabattable fait partie des solutions mises en œuvre. Combiné au dossier de banquette arrière rabattable 40/60 et au plancher du coffre à bagages, le dossier avant rabattu offre une surface de chargement continue de 2,20 mètres de long.La capacité du chargement du coffre atteint 440 litres. Une fois la banquette arrière rabattue, le volume du coffre s'élève à 1 330 litres.Sous le double plancher de chargement se trouve un casier de rangement rectangulaire où peuvent tenir plusieurs caisses de boisson.Un autre rangement de 50 litres est situé sous la banquette arrière relevable au moyen d'une poignée. Il a été spécialement conçu pour le câble de recharge, la trousse de premiers secours, les gilets rétro-réfléchissants et le kit de crevaison. Ce rangement verrouillable offre suffisamment de volume pour des appareils d'assez grande taille, comme des ordinateurs portables et des tablettes, qui peuvent également y être rechargés.La version de série de l'ID. 2all sera dotée de nombreuses technologies des modèles ID. de segments supérieurs.Le système pour la conduite partiellement automatisée (Travel Assist) en fera partie.Le concept Volkswagen ID. 2all est entrainé par un moteur électrique de 226 ch (166 kW).Le moteur est intégré dans l'essieu avant.La traction électrique Volkswagen atteint une vitesse maximale de 160 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7 secondes.La batterie permet d'atteindre une autonomie WLTP maximale de 450 kilomètres.Sur les bornes de recharge rapide CC (courant continu), la batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en 20 minutes.À domicile ou sur les bornes de recharge CA (courant alternatif) publiques, la batterie est rechargée avec jusqu'à 11 kW.Le concept compact ID. 2all est plus qu'un show car : la version de série sera présentée enpour le marché européen avec un objectif deVolkswagen prépare également une voiture électrique à moins de 20 000 euros, prévue pour 2026/2027.