Le concept Lancia Pu+Ra HPE est un manifeste de la renaissance de la marque pour les 10 prochaines années

La marque italiennelève le voile sur leLa vision de la marque italienne Lancia pour les 10 prochaines années de sa renaissance est électrique avec une autonomie de plus de 700 km.Le concept-car Lancia incarne les principes dude la marque italienne. Les volumes des voitures sont créés à partir de l'intersection de formes élémentaires et emblématiques telles que le cercle et le triangle, combinées à quelques détails éclectiques.Le concept-car Pu Ra HPE est l'expression du. "Pu Ra" fait référence au langage stylistique de la marque, tandis que HPE signifie High Performance Electric. L'acronyme HPE a été utilisé dans les années 70 par la Lancia Beta, et signifiait "High Performance Estate".Le dialogue entre le passé et le futur s'exprime dans les lignes latérales fluides qui descendent vers l'arrière du concept-car, rappelant les Lancia Aurelia et Flaminia avec un design épuré, basé sur l'aérodynamisme et la fluidité des volumes.Lesreprennent le logo Lancia. L'identité visuelle de la marque italienne reprend tous les éléments historiques de l'écusson (le volant, la bannière, le bouclier, la lance et le lettrage), en les réinterprétant avec une touche de modernité.Le dialogue entre le passé et le futur se retrouve également à l'arrière, où l'on retrouve les, tandis qu'une référence est faite à la Lancia Stratos, avec leL'avant réinterprète la calandre historique de Lancia. Portée vers l'avenir par, elle est mémorable et visible de loin. Au-dessus du calice (la calandre historique) se détache l'écriture Lancia, réalisée avec une police de caractères originale qui s'inspire du monde de la mode.Leoffre une large vue panoramique, avec une référence aux éléments architecturaux.Larappelle la Lancia Beta HPE des années 70, avec des lignes horizontales enveloppantes qui revisitent la structure du store.Les grandes fenêtres mettent l'accent sur la lumière naturelle, pour rappeler le concept de "home feeling".L'intérieur du concept-car Lancia Pu Ra HPE utilise desqui s'écartent du langage automobile traditionnel.L'intérieur du concept car est inspiré du design intérieur, de l'atmosphère des maisons italiennes.L'inspiration duse retrouve dans le tapis rond et dans les sièges avant, inspirés deset traités comme deux fauteuils indépendants, avec des proportions uniques et un traitement coloré audacieux.Less'expriment également dans les tables rondes, dans la console centrale et dans le tableau de bord, qui subvertit l'approche automobile et est basé sur une seule pièce de verre rond, traversée par des coupes claires.Lescontribuent à inonder l'habitacle de lumière naturelle.Les stores renouent avec la Lancia Beta HPE et le monde de l'architecture, en projetant des lumières naturelles et de l'ombre dans l'habitacle.Tout l'arrière de la voiture et la partie inférieure de l'habitacle sont recouverts d'un(de Poltrona Frau), produit en Italie.Le concept-car Lancia Pu Ra HPE utilise des(moteur, batterie, suspension, freins, etc.) issus de la prochaine Ypsilon Le concept Pu Ra HPE annonce uneavec des caractéristiques aérodynamiques travaillées: toit bas, rétroviseurs digitaux minces, jantes aérodynamiques et trois plaques de protection avant et aérodynamiques.Les pneus, fabriqués par Goodyear, sont dotés d'un flanc aérodynamique qui améliore le niveau de performance et l'efficacité énergétique.La vision du concept-car Lancia Pu Ra HPE prévoit unequi facilite la vie à bord.La(Sound Air Light Augmentation) est le pilier de l'Effortless Technology by Lancia. C'est une interface virtuelle minimale qui regroupe les fonctions audio, de climatisation et d'éclairage. Le conducteur et les passagers peuvent régler l'environnement intérieur de la voiture en appuyant simplement sur un bouton, ou même avec le son de leur voix. La technologie S.A.L.A. offre le choix entre trois modes de fonctionnement à bord (Immersif, Bien-être et Divertissement).Leamplifie l'expérience de conduite grâce à la technologie Chameleon capable d'"adapter" l'atmosphère de l'habitacle en fonction de l'environnement extérieur, en ajustant le son, l'air et la lumière en conséquence.Leanticipe les différentes humeurs du conducteur et des passagers, en réagissant pour améliorer leur bien-être grâce à une meilleure atmosphère à bord.Leoffre la possibilité de regarder un film en streaming, de jouer à un jeu vidéo ou de naviguer sur les réseaux sociaux.La prochaine Lancia Ypsilon s'inspire du concept-car Pu Ra HPE.