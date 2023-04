Le concept-car électrique connecté Nissan Arizon est conçu pour le marché chinois

dévoile en première mondiale leà l'occasion du Salon Auto Shanghai 2023.Le concept carArizon de Nissan est conçu pouren matière de mobilité électrique connectée.Le concept Arizon a été créé par une équipe chinoise s'appuyant sur l'expertise de Nissan en matière de véhicules électriques et sur la sur la plateforme CMF EV partagée avec Renault L'Arizon offre une nouvelle expérience en matière de véhicules électriques en Chine, grâce à un design extérieur impressionnant et un habitacle richement aménagé dégageant une impression de haute technologie.Construit sur la, l'Arizon se distingue par unet un, sans pilier et à ciel ouvert, avec unà gradation automatique.Conçu pour être centré sur l'humain, le concept Arizon est doté d'unappelé Eporo qui amène l'expérience de conduite au-delà de la simple mobilité individuelle.L'assistant Eporo peut interagir avec les passagers à la manière d'un être humain et fournir des réponses précises en tenant compte de l'heure, de la météo et de différentes autres données.Le concept-car Arizon est doté d'unet adapte automatiquement l'éclairage à leurs préférences en matière de visibilité.L'peut être ajustée grâce à des modes intuitifs tels que les loisirs, la détente, le sommeil et un mode « surprise ».Le concept Arizon a été imaginé en Chine pour les clients chinois à la recherche d'une solution de mobilité électrique personnalisée.Nissan a poussé l'expérience du véhicule au-delà de la simple mobilité en proposant une approche du véhicule basée sur un logiciel.De nouveaux niveaux de connectivité et d'intégration permettront aux véhicules électriques Nissan de fusionner les réalités numériques et physiques.Ashwani Gupta, COO de Nissan, a déclaré : "La Chine est l'un des marchés les plus technologiquement avancés au monde. Les besoins du marché et des clients évoluent rapidement, faisant de la Chine un moteur mondial de l'électrification ainsi qu'un leader dans les services de voitures connectées . Ce marché a besoin d'une électrification accrue et d'une durabilité avancée, et nous travaillons sans relâche pour répondre à ce besoin."