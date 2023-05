Le show-car A290 bêta préfigure la citadine sportive électrique Alpine

L'se dévoile sous les traits duA290_β (A290 « bêta »).La lettre β Bêta de l'alphabet grec est utilisée pour désigner une étape intermédiaire de développement avant le lancement officiel de la voiture de série.Le chiffre « 2 » correspond au segment B et le nombre « 90 » à la future gamme « lifestyle » de la marque.Le design extérieur du show-car A290_βL'intérieur est conceptuel avec un poste de conduite central et une configuration à trois places.L'A290_β peut embarquer deux passagers positionnés de chaque côté et légèrement en retrait du pilote.Volant de pilotage avec télémétrie et sièges baquets enveloppants, formes aérodynamiques et entrées d'air optimisées pour un meilleur refroidissement, position de conduite centrale, frein à main hydraulique, le cockpit conceptuel du show-car A290_β est inspiré de la course automobile Le show-car A290_β embarqueLes ingénieurs et pilotes de développement Alpine ont associé de nombreux développements spécifiques (châssis, liaisons au sol, gestion du couple etc.) à une mise au point poussée.Le show-car A290_β est homologué pour une utilisation sur circuit par la FFSA (Fédération française du sport automobile).L'A290_β préfigure la citadine sportive de série qui sera fabriquée à partir de, dans la Manufacture de Douai, sur la plateforme CMF-B EV de l'Alliance, dédiée aux véhicules électriques du segment B.Le moteur électrique sera fabriqué en France, dans la Megafactory de Cléon.La citadine sportive électrique Alpine A290 incarne l'ambition de la marque de Dieppe au profit d'une sportivité durable.L'A290_β intègre les ingrédients de style de la marque Alpine tournée vers la performance. La carrosserie dynamique et moderne mixe des formes musclées et des détails techniques tranchants.Sur la face avant, le bouclier est doté de larges entrées d'air pour améliorer à la fois la pénétration dans l'air et le refroidissement.Les rétroviseurs flottants affinés contribuent à un meilleur appui.Sur la partie basse latérale et sous les projecteurs avant, d'autres entrées d'air ont été sculptées, permettant ainsi une circulation fluide de l'air.Le pare-brise déborde largement sur le capot. Il donne une vue unique sur la planche de bord en forme de flèche.La signature lumineuse en double « X » sur la face avant de l'A290_β préfigure celle du modèle de série. Elle s'inspire d'une certaine manière des phares de l'A110 et des véhicules de compétition historiques.Les feux arrière sont verticaux comme les feux de l'A470 d'endurance, tandis que le feu stop central se prolonge à l'intérieur en traversant la lunette arrière pour fusionner avec l'axe central lumineux.Les jantes en aluminium de l'Alpine A290_β préfigurent les jantes de la future voiture de série avec leur découpe graphique unique. Au centre de ces jantes de 20 pouces, une découpe carrée vient s'installer dans la forme ronde de la roue.Long de 4,05 mètres, pour une largeur de 1,85 mètre et une hauteur de 1,48 mètre, le show-car préfigure une voiture de série agile, avec un empattement court et des voies élargies.L'intérieur conceptuel du show-car Alpine A290_β s'articule autour d'une architecture trois places à conduite centrale qui place le pilote au centre du jeu.Le débordement du pare-brise sur le capot met en scène la position de conduite centrale. Il donne une vue unique sur la planche de bord en forme de flèche. Cette dernière traverse l'habitacle sur toute sa largeur et se prolonge à l'extérieur avec les rétroviseurs. Elle s'étend dans l'axe horizontal du véhicule à la base du capot ainsi qu'à l'arrière où l'aileron se prolonge dans la colonne vertébrale du châssis.L'habitacle est inspiré des voitures de compétition, avec un cockpit sportif minimaliste dédié à la performance.Le volant est doté de nombreuses fonctions inspirées de la course automobile, comme les sièges baquets et les harnais de sécurité.Les sièges baquets dotés d'une structure carbone brut sont dotés de harnais de sécurité Sabelt de compétition.La poignée située aux pieds du conducteur permet une ouverture rapide des portes, en moins de 7 secondes.La planche de bord possède une découpe particulière en flèche qui met en évidence la conduite centrale.Toutes les fonctionnalités de la voiture sont placées dans l'axe central du pilote.Une console installée sur le pavillon donne accès à plusieurs fonctions : coupe -circuit, clignotants, réglages des lumières, etc. Le show-car possède la particularité de n'avoir aucun écran à l'intérieur. Il dispose d'un affichage tête haute, au niveau du volant, qui affiche de manière minimaliste les informations liées à la voiture comme la vitesse et le niveau de charge de la batterie.Le volant de l'A290_β est inspiré de ceux des monoplaces de compétition Alpine. Le design géométrique, en forme de manette, intègre des fonctions précises, comme le bouton marqué « OV », pour « overtake » qui permet d'obtenir très rapidement un surplus de puissance, pendant 10 secondes.