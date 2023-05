BMW Concept Touring Coupé : une voiture de sport deux places à l'esprit de Shooting-Brake

BMW présente en première mondiale la BMW Concept Touring Coupé lors du Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023.



Les designers BMW ont réimaginé la forme traditionnelle de la carrosserie d'une voiture de sport, en donnant au véhicule un esprit de Shooting-Brake.



Fabriquée à la main, la BMW Concept Touring Coupé allie un concept de carrosserie imprégné de tradition, à la technologie d'une voiture de sport moderne.



Traduisant le plaisir de voyager à deux, la voiture deux places à l'esprit de Shooting-Brake a été développée sous la forme d'un exemplaire unique.



Les proportions et le nom rappellent la BMW 328 Touring Coupé qui a remporté la course d'endurance des Mille Miglia en 1940.



L'architecture du concept Shooting-Brake est un clin d'œil aux variantes des modèles de la Série 02 de BMW du début des années 1970. A l'époque, le nom comportait la mention "Touring" pour les distinguer des berlines.



Le style des seuils de portes du concept s'inspire de l'inscription du modèle de ce prédécesseur historique.



Le point remarquable du design de la BMW Concept Touring Coupé est sa partie arrière sculptée.



Créée à partir des lignes fluides du toit, qui se fondent avec les panneaux latéraux arrière, la forme accentue les ailes athlétiques de la voiture, tandis que la lunette arrière plate définit clairement le caractère du concept.



Vue de côté, le design typique de BMW se retrouve dans cette interprétation de la carrosserie Shooting-Break.



Le long capot, les contours profilés du toit et la partie arrière puissante forment un design bicorps distinctif, tandis que le graphisme allongé des vitres latérales avec le pan de Hofmeister et les passages de roues arrière évasés soulignent la sportivité du véhicule.



L'ambiance intérieure de la BMW Concept Touring Coupé est définie par l'orientation habituelle vers le conducteur du cockpit.



Une attention particulière a été portée sur le choix des matériaux, à la palette de couleurs et à la finition.



Dans l'habitacle, les surfaces en cuir, travaillées par le fabricant italien Poltrona Frau, créent une ambiance luxueuse.



Le compartiment situé derrière les sièges offre suffisamment d'espace pour ranger les bagages lors de voyages spontanés.



Les bagages ont été fabriqués sur mesure dans l'atelier de cuir Schedoni à Modène. L'ensemble sur mesure se compose de deux grands et d'un petit sac de voyage, ainsi que d'un sac à vêtements, tous parfaitement assortis au véhicule.



L'option bicolore de l'atelier de cuir italien Poltrona Frau divise l'intérieur horizontalement en deux segments de couleur distincts : Dans la partie supérieure, un ton brun foncé favorise la concentration pendant la conduite ; dans la partie inférieure, un brun selle clair apporte chaleur à l'intérieur.



Des perforations précises, ainsi que des sangles en cuir tressé pour les garnitures de siège et la barre de glissement, soulignent le caractère artisanal de l'intérieur.



La BMW Concept Touring Coupé est propulsée par le moteur six cylindres en ligne de la marque.



"La BMW Concept Touring Coupé célèbre le plaisir de conduire à l'état pur", déclare Domagoj Dukec, directeur du design BMW. "Un véhicule purement émotionnel comme celui-ci montre que la passion pour tout ce qui contribue au plaisir de conduire a été essentielle à travers les âges et le sera encore à l'avenir."



Liens vidéos:



BMW Concept Touring Coupé (Extérieur)



BMW Concept Touring Coupé (Intérieur)



BMW Concept Touring Coupé (Conduite)